Simbol domovine slavi svoj dan, zastave će se uskoro vijoriti diljem Hrvatske: Poznato dokad će raditi objekti za Svjetsko prvenstvo

Pod njom se slave pobjede, obilježavaju važni trenuci i pokazuje pripadnost domovini. Danas je njezin dan, a jedna od najpoznatijih hrvatskih zastava, nakon tisuća prijeđenih kilometara i brojnih sportskih natjecanja, uskoro kreće na novo veliko putovanje.

"Od te 2004. godine, hvala Bogu, već više od 20 godina, obišla je četiri kontinenta i bila na svim prvenstvima, hoćete europskim, hoćete svjetskim, a tako će biti i ove godine biti u Americi", rekao je Bruno Dobrinić iz Crikvenice.

Duga više desetaka metara i teška nekoliko desetaka kilograma, ne prolazi nezapaženo. Za njezin transport potrebni su posebni dogovori, ali njezini vlasnici kažu da svaki put vrijedi truda.

Dan hvatske zastave (Foto: DNEVNIK.hr)

"Uvijek je teška oko 90 kilograma, 100 puta 12. Kod transporta je dijelimo na tri dijela. Tri puta 30, jedan dio je u Americi, druga dva idu samnom i s Brunom i 13. je spajamo", rekao je Dado Čor, vlasnik megazastave.

A upravo su sportaši često oni koji zastavu pretvaraju u emociju. Na pobjedničkim postoljima, u trenucima najveće sreće, hrvatske boje postaju simbol godina odricanja i rada.

Dan hvatske zastave Foto: DNEVNIK.hr

"Kad sam bila mala, onda sam uvijek gledala sve te pobjednike na Olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i onaj trenutak kad bi uzeli svoju zastavu i počeli trčati počasni krug. Kao maloj je meni to bio veliki san, da se popnem na postolje, da cijeli stadion sluša himnu moje zemlje", rekla je Blanka Vlašić, bivša svjetska prvakinja.

Prijedlog da 5. lipnja postane Dan hrvatske zastave potekao je od saborskog zastupnika Andre Krstulovića Opare i nije odabran slučajno.

Dan hvatske zastave Foto: DNEVNIK.hr

"5. lipnja je sjećanje na dan kada je ban Jelačić 1848. godine bio ustoličen i tada postao ban Trojedne Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije i tada je napravio svoju bansku zastavu koja je vrlo slična onom grbu na krovu crkve svetoga Marka, a koja je predložak za našu današnju hrvatsku zastavu", rekao je Krstulović Opara.

Pod istim bojama okupljaju se generacije.

"Simbol moje domovine. Drago mi je vidjeti je i opjevana je. Na sve državne praznike izvjesim zastavu na kuću, na svoju kuću", rekao je Vlado iz Zagreba.

"To je naš simbol, pogotovo otkad smo neovisni, od 1991., tako da znači mi puno kao svakom Hrvatu koji je tu, i u Hrvatskoj i vani", rekao je Jure iz Splita.

Dan hvatske zastave Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatska zastava danas je i važan dio turističke razglednice zemlje. Slike s velikih sportskih natjecanja, događaja i dočeka često obiđu cijeli svijet.

"Naše kockice ili kvadratići, kako hoćete, prepoznatljiv su vizual svugdje u svijetu, posebno kroz sport i naravno da imam jako puno rekvizita. Uvijek preferiram i najdraži su mi naši nacionalni dresovi. Bilo je vrijeme uistinu da damo jednu posebnu počast hrvatskoj zastavi upravo time što imamo Dan hrvatske zastave", rekao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Dan hvatske zastave Foto: DNEVNIK.hr

Od zlatnih slavonskih polja, preko zelenih istarskih brežuljaka, do plavog dalmatinskog mora, ista zastava vijori nad različitim krajolicima i ljudima. I gdje god bila, podsjeća na ono što dijelimo - dom, zajedništvo i ponos.

Svjetsko nogometno prvenstvo

Uskoro će se zastave zbog Svjetskog nogometnog prvenstva vijoriti i u brojnim ugostiteljskim objektima diljem Hrvatske. U mnogim će se gradovima raditi duže. Odluku je donio i Zagreb.

Svi ugostiteljski objekti moći će raditi do dva sata ujutro, a neki će 24. lipnja, kada će Hrvatska igrati protiv Paname, raditi do tri sata.

O tome kako će sve izgledati u praksi je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Koprivnjak razgovarao s Tenom Čukelj, voditeljicom ugostiteljskog objekta.

Tena Čukelj, voditeljica ugostiteljskog objekta Foto: DNEVNIK.hr

Čukelj je poručila da je, što se tiče Gradske kavane, sve spremno za prvenstvo. "Mi smo organizirali naše platno, organizirali smo pre-party i after-party te fan zone. Kavana radi u punom kapacitetu, na prizemlju i mezaninu, u suradnji s našim sponzorima. Tako da spremni smo, čekamo, želimo ispratiti naše igrače u najboljem mogućem tonu, jedva čekamo", rekla je Čukelj.

Otkrila je i do kada planiraju držati otvorena vrata. "Gradska kavana će ispratiti radno vrijeme Grada, što se tiče terasa naravno, to je do dva i tri ujutro. Nakon toga se selimo unutra gdje ćemo, kada bude bilo praćenje hrvatskih utakmica, ovih najbitnijih, imati i after-partyje DJ-a. Najvažnije je da je zabavno, da privučemo goste, da se gosti mogu i nakon utakmica negdje zabaviti", objasnila je Čukelj.

S obzirom na to da se očekuje puno posla, u Gradskoj kavani uveli su i dodatnu smjenu. "Uveli smo treću smjenu zbog toga što će utakmice većinom biti po noći zbog američkog vremena. Spremni smo, čekamo, ljudi su sretni što će moći raditi na svjetskom prvenstvu", rekla je.

Poručila je i da imaju dovoljno kave za sve navijače.

Osim u ugostiteljskim objektima, brojni navijači moći će pratiti utakmice i na trgovima. Velika fan zona bit će i u Zagrebu, na Cvjetnom trgu. Nadaju se i vjeruju da će hrvatska nogometna reprezentacija ponovno razveseliti cijelu Hrvatsku.

Galerija 2 2 2 2