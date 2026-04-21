Nakon priloga Dnevnika Nove TV žurna akcija policije! Zatvoreno ilegalno odlagalište u Dalmaciji

Nakon priloga u Dnevniku Nove TV policija je zatvorila ilegalno odlagalište otpada u Župi dubrovačkoj.

Podsjetimo, o odlagalištu građevinskog i glomaznog otpada koje prijeti cesti Dnevnik Nove TV izvještavao je i prije mjesec dana, ali i u ponedjeljak.

"U odnosu na pitanje nezakonitog odlagališta građevinskog i drugog otpada u naselju Gornji Brgat. obavještavamo Vas kako Policijska uprava dubrovačko-neretvanska do sada nije imala nikakva saznanja o navedenom", odgovorili su na upit Dnevnika Nove TV iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

"Postupajući temeljem informacija dobivenih Vašim novinarskim upitom, nadležne službe kriminalističke i prometne policije Postaje granične policije Gruda i Postaje prometne policije Dubrovnik jučer su žurno obavili izvide na mjestu događaja. Policijski službenici su uz prisutnost komunalnog redara općine Župa dubrovačka obavili očevid na mjestu događaja, po završetku kojeg je odlagalište ZATVORENO", dodali su.

"Obzirom da je očevidom utvrđeno kako se značajan volumen građevinskog otpada i zemljanog materijala spušta prema zaštitnom pojasu državne ceste i predstavlja potencijalnu opasnost za sigurno odvijanje prometa uslijed mogućeg odrona materijala na kolnik, policija je već jučer službenim dopisom o svemu utvrđenom obavijestila Hrvatske ceste - ispostavu Dubrovnik, kojim ukazujemo nužnim poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti te dostavu informacije o poduzetim mjerama", stoji u odgovoru.

Dodali su da će, kada dobiju nalaz Državnog inspektorata, u koordinaciji s državnim odvjetništvom provesti kriminalističko istraživanje na okolnosti možebitnog kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.

"O svemu utvrđenom policija je službenim dopisom obavijestila i Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koji su potvrdili provođenje svog inspekcijskog nadzora početkom sljedećeg tjedna", naveli su iz policije.

Vlasnik parcele, ali i čovjek koji je odvozio ilegalno glomazni i građevinski otpad i naplaćivao to sada to više ne smije i ne može raditi", rekla je reporterka Paula Klaić Saulačić koja je o ovom problemu razgovarala s načelnikom općine Župa dubrovačka Markom Miloslavićem.

"Ovakve probleme jedino možemo riješiti zajedničkim radom svih institucija. Svakako nam je drago da je MUP izašao i poduzeo radnje i nadamo se da ce ovim aktivnostima da ćemo krenuti u smjeru da ovakvi deponiji odu u povijest", rekaoje načelnik.

Miloslavić je dodao da su imali kadrovske promjene u komunalnom redarstvu.

"Sad smo u poduzeli maksimalne aktivnosti obilaska cijelog terena na prostoru općine Župa dubrovačka kako bi prevenirali i spriječili odlaganje otpada. Mi imamo taj problem višedesetljetni sa divljim deponijima što građevinskog otpada, što ovako miješanog otpada i stvarno ćemo napraviti sve što možemo da s time u što kraćem roku stanemo u kraj i da takve aktivnosti na prostoru općine Župa dubrovačka prestanu. Svakako da bi nam pomoglo da se promijeni zakon, da nam se daju veće ovlasti da budu veće kaznene odredbe i da se možemo bolje pozabaviti tim problemom", rekao je načelnik.

Klaić Saulačić je konstatirala da nije riječ o problemu koji muči samo jug Hrvatske već čitavu zemlju.

"Neposredno prije Dnevnika nazvao me i vlasnik ove parcele, čovjek koji ovdje odlagao otpad. Rekao je kako će sve sanirati i kako će odvesti otpad. Mi ćemo to pratiti i vidjeti kada će se to dogoditi i kada će ova cesta biti 100 posto sigurna za prometovanje", zaključila je reporterka Dnevnika Nove TV.