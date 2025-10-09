Zašto u Zagrebu prosvjeduju protiv programa koji se u ovom gradu provodi već dvije godine? "Hoće nam prodati fintu"

Statistike o zdravlju djece su poražavajuće. 50 tisuća njih ima poteškoće s mentalnim zdravljem, poroda adolescentica ima pet puta više nego u Švedskoj, a čak 13 posto djece je ovisno o kocki.

Brojke govore da je djeci nužno pružiti znanje i vještine kako bi se stanje popravilo. I dok se u Rijeci zdravstveni odgoj već provodi, a interes djece raste, u Zagrebu se unaprijed prosvjeduje protiv, tema se politizira, a djeca padaju u drugi plan.

Provjereno: Odgoj - 1 Foto: Provjereno

Grad Zagreb će zdravstveni odgoj od sljedeće školske godine nuditi u školama kao izvannastavnu i dobrovoljnu aktivnost. Pročelnik za obrazovanje Luka Juroš izjavio je da je Povjerenstvo za izradu kurikuluma osnovano na temelju kritičnih podataka o zdravlju djece te da nema govora o obveznom predmetu. To nije spriječilo dio zabrinutih roditelja da organiziraju prosvjed.

Neki zagrebački roditelji pušu i na hladno.

"Gradska vlast i povjerenstvo nam hoće prodati fintu. A koju fintu? Pa fintu u obliku poluinformacija, nekih izmotavanja, manipulacija, uglavnom, netransparentnost", rekao je Leonard Mesarić, Inicijativa Karte na stol.

"Pozivam zato Grad Zagreb da omogući roditeljima prakticiranje njihova ustavnog prava samostalnog odlučivanja o odgoju djece tj. odabir između više kvalitetnih programa zdravstvenog odgoja", rekla je Marina Katinić Plejić, nastavnica.

Prosvjed roditelja došao je nekoliko dana nakon što je Zagrebačka nadbiskupija izdala priopćenje odnosno upozorenje da Grad Zagreb želi uvesti za katolike neprihvatljive pristupe i sadržaje pomoću predmeta zdravstvenoga odgoja i obrazovanja.

"Da ne bi bilo načelnih nesporazuma, ističemo važnost zdravstvenoga odgoja za razvoj svakoga djeteta. Upravo radi toga potičemo vjernike da ne prihvate unošenje ideoloških odrednica, osobito iz rodne ideologije, neprimjerenih zdravstvenomu odgoju i protivnih ne samo kršćanskim nego i općeljudskim vrjednotama. Dakle, sada nije dovoljno reći da katolička djeca neće upisivati takav predmet, nego nam je dužnost ukazati na nekoliko bitnih točaka, zbog kojih je nedopustivo da predmet s pogubnom ideologijskom podlogom bude dio školskoga sustava", poručila je Zagrebačka nadbiskupija.

Potpuno druga slika

Iz Grada Rijeke kažu kako je provedena evaluacija pokazala da roditelji i djeca podržavaju ovu aktivnost te je potvrđen interes da se predmet dodatno uvede u 25 osnovnih škola i to u 47 skupina. Dvije je posjetila i ekipa Provjerenog.

Provjereno: Odgoj - 2 Foto: Provjereno

"To nije klasična nastava u klupama, 45 minuta, ispit i zadaće, to izaziva nekako više zanimanja kod njih i onda se oni više i otvore i sami često znaju pokretati teme koje su dosta bliske onima koje se nalaze ovdje, bez da ste vi sami najavili temu. A onda potom vidite koji su interesi i nešto malo krenete više onda s time", rekao je Dražen Boršić, provoditelj zdravstvenog odgoja u riječkoj osnovnoj školi.

Zašto je nužno stvoriti prostor za stručan razgovor s djecom o temama koje ih zanimaju, koje ih se tiču i koje nas okružuju, i kakvo ćemo društvo imati ako toga nema ilustrira ravnateljica jedne od riječkih škola koja ga provode.

"Znate šta bi bilo? Da li se sjećate Ele iz Kaštela? Evo to bi bilo. Znači da dijete sa HIV-om i s roditeljima koji su jednostavno potjerali to dijete iz Kaštela u neku drugu sredinu zato što su bili netolerantni, zato što nisu znali. E pa mi ne želimo odgajati takvu djecu. Želimo da odgajaju da su tolerantni, da su puni empatije, da imaju osmih na licu i da poštuju različitost", rekla je Violeta Nikolić, ravnateljica riječke osnovne škole.

Upravo četvrti dio, seksualno i reproduktivno zdravlje je prostor u kojem je počela politizacija i dizanje panike. Konkretno, podigao ju je MOST-ov političar Nikola Grmoja šireći dezinformacije.

Grmoja je sredinom rujna rekao da je "suludo pokušavanje proguravanja nekakvih nastranih praksi".

Suludo je jedino to da je Grmoja tvrdio da će se kartice s pitanjima o seksu koristiti u školama u radu s djecom, što je nakon toga demantirano.

Kako program i udžbenici izvannastavnog predmeta zdravstveni odgoj i obrazovanje izgledaju u Rijeci svi zainteresirani mogu vidjeti na stranicama toga grada. Izbjeći zamke ovisnosti, nezdrave prehrane i nezaštićenog seksa, učiti kritički razmišljati, promišljeno i humano se odnositi prema drugima i drugačijima, pravilno se hraniti, biti solidarni sa slabijima i empatični – sukus je programa koji se dakle već provodi u ovom gradu. U metropoli, u kojem ga nitko još nije ni vidio – mnogima je već sada neopravdano sporan.

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu Danke Derifaj.