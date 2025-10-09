Obavijesti Foto Video Pretražite
Zašto u Zagrebu prosvjeduju protiv programa koji se u ovom gradu provodi već dvije godine? "Hoće nam prodati fintu"

Piše A. L., 10. listopada 2025. @ 11:03 komentari
Provjereno: Odgoj - 3
Provjereno: Odgoj - 3 Foto: Provjereno
Dok se u Rijeci zdravstveni odgoj već provodi, a interes djece raste, u Zagrebu se unaprijed prosvjeduje protiv. Što je zdravstveni odgoj, kome smeta i zašto? Priču donosi reporterka Provjerenog Danka Derifaj.
PROVJERENO Zašto zdravstveni odgoj pojedinci koriste za dizanje tenzija? Provjereno otkriva kako se on provodi u riječkim školama već dvije godine
Vruća tema
VIDEO Pijan vozač odlučio provjeriti koliko je popio: Otišao ravno u policiju
Neobična ideja
Pala članica ženske banda u Zagrebu: Policija objavila detalje
Teške krađe
VIDEO Trump odbio odgovoriti na pitanje: "Ovo je jedna od najgorih novinarki koju ćete ikada vidjeti"
"To je gubljenje vremena"
Novi detalji napada na gradonačelnicu: Trag vodi u podrum obiteljske kuće
zločin koji je potresao Njemačku
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
užas u metropoli
Trojica uhićena zbog sumnje da su planirali atentat na belgijskog premijera
OTKRIVENI DETALJI
Trump želi da NATO izbaci Španjolsku: "Nazovite ih i doznajte zašto zabušavaju"
Problemi u Savezu
Bivši ministar ulovljen u švercanju cigareta: Pogledajte gdje je u autu sakrio šteke
na granici
PROVJERENO Godinama su živjele u poslušnosti i pokori. I odjednom - preko noći, postale simbol otpora!
Donosi Provjereno
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Trojica uhićena zbog sumnje da su planirali atentat na belgijskog premijera
OTKRIVENI DETALJI
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
užas u metropoli
show
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video sa suprugom i sinom
preslatko!
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
imamo i datum
zdravlje
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
zabava
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mislim, stvarno…
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
Ubrzo su našli krivca
Mama podijelila trik za uspavljivanje beba, genijalna metoda oduševila mame
Što kažete?
tech
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Problemi za Muska
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Nove udarne mogućnosti
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
sport
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Debakl!
VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti provocirao Gvardiola? Evo što mu je doviknuo
detalj promakao mnogima
BiH prosula pobjedu u nadoknadi, Hrvat skrivio penal, ali o ovom gafu još će se pričati
Kakav kiks!
tv
U dobru i zlu: Priznao joj je svoje osjećaje, ali je li možda ipak pretjerao s poklonom?
U DOBRU I ZLU
Skrivena sudbina: Moli je da otvori oči, ali uzalud
SKRIVENA SUDBINA
MasterChef: Stjepan voli sve morsko, ali ne baš na ovoj razini: "Mislim da ti nemam što komentirati!"
PRESLANO
putovanja
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Uzbudljivo!
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
15 pitanja
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Još ljepše nego na fotografijama
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
lifestyle
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
IZBJEGNITE IH
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Robustan model
sve
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Debakl!
VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti provocirao Gvardiola? Evo što mu je doviknuo
detalj promakao mnogima
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
