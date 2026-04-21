Zadarska županija sufinancira stambene kredite: Pogledajte uvjete

Zadarska županija objavila je kako je spremna subvencionirati stambene kredite u okviru Programa Za obitelji kako bi mladima olakšala stjecanje stambenog prostora i motivirala mlade obitelji da ostanu živjeti u županiji.
Županija je objavila Javni poziv prema kojemu pravo na subvenciju mogu ostvariti obitelji s područja te županije, odnosno podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug i njihova djeca te pastorci i posvojenici, ako ih imaju. Prijavitelj u trenutku prijave mora biti mlađi od 45 godina i ne smije biti zaposlenik Županije.
Ova odredba se jednako primjenjuje i na s njim povezane osobe, a to su: bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji, posvojitelji, posvojenici te bračni drugovi svih navedenih.
Stambeni kredit namijenjen je financiranju kupnje, izgradnje, dogradnje ili uređenja stana ili kuće za stanovanje.
Njegov korisnik mora imati zaključen ugovor o kreditu s jednom od pet poslovnih banaka s kojima je Županija potpisala ugovor o poslovnoj suradnji, a to su Erste&Steiermärkische Bank, OTP banka, Hrvatska poštanska banka, AGRAM banka i Raiffeisen Bank.
Županija će kredite mjesečno subvencionirati u visini od 210 do 300 eura, odnosno godišnje od 2520 do 3600 eura neto po korisniku, ovisno o broju članova obitelji.
Obitelji s dva člana kredit će subvencionirati sa 210 eura mjesečno, odnosno 2520 eura godišnje. S rastom broja članova obitelji, raste i iznos subvencije, pa će obitelj od pet članova od županije dobiti mjesečnu subvenciju od 300 eura, odnosno 3600 eura godišnje .
U objašnjenju koje prati Javni poziv, Zadarska županija navodi da se subvencija na stambene kredite ostvaruje za dizanje novih kredita te da nije moguće refinancirati već postojeći kredit.
Navodi i da se subvencije dodjeljuju prvih pet godina otplate stambenog kredita.
Javni poziv sa svim pojedinostima o subvencioniranju stambenih kredita, dostupan je na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije.