Grad na obali priprema 300 stanova za priuštivo stanovanje: "To je bilo jedno od predizbornih obećanja..."

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u ponedjeljak kako Grad u suradnji s državom razvija projekte za priuštivo stanovanje na gradskim zemljištima, te je u pripremi oko 300 stanova na tri lokacije u različitim fazama projektiranja.

"Priuštivo stanovanje jedan je od prioriteta našega grada i našeg djelovanja. Svi znamo kolike su cijene nekretnina u Splitu u posljednjih deset godina i koliko je ograničena ponuda dugoročnog najma", rekao je Šuta na konferenciji za novinare, podsjetivši na već donesene odluke Grada Splita o priuštivom najmu.

Naglasio je kako su gradski programi posebno usmjereni na mlade obitelji i pojedince. "To je bilo jedno od mojih predizbornih obećanja i na tome se intenzivno radi", dodao je.

Govoreći o zakonodavnom okviru, istaknuo je kako je Zakon o priuštivom stanovanju u završnoj fazi donošenja. "Zakon je u drugom čitanju u Hrvatskom saboru i očekujemo njegovo usvajanje tijekom ovog mjeseca", kazao je.

Za projekt priuštivog stanovanja na Mejašima rekao je da je proveden natječaj za projektiranje te se očekuje ishođenje građevinske dozvole tijekom godine, nakon čega bi državno financiranje omogućilo početak izgradnje. Plan je da polovica stanova bude namijenjena najmu, a polovica kupnji.

Na lokaciji Kamen natječaj je u tijeku. "Ako ne bude žalbi, projekt će ići predviđenom dinamikom", istaknuo je Šuta. Za Ravne njive naveo je da su ponude otvorene te se sklapanje ugovora očekuje u roku od 30 dana.

"Nije točno da se ide u projekte bez osigurane infrastrukture. Projektiranje pristupnih cesta je ugovoreno, a paralelno se rade i zahvati na vodoopskrbi i odvodnji“, odgovorio je gradonačelnika na kritike.

Najavio je i veće stambene projekte, među kojima je Korešnica s planiranom izgradnjom oko 1100 stanova, od čega bi se u prvoj fazi realiziralo oko 350. Projekt će, kako je naveo, voditi Agencija za promet nekretninama. Kao potencijalne nove lokacije spomenuo je Srinjine, Brodaricu i Kopilicu, dok se za Srinjine očekuje donošenje uredbe Vlade do ljeta koja bi omogućila razvoj novog naselja.

Šuta je najavio i konkretne mjere za građane. Početkom svibnja bit će raspisan javni poziv za priuštivi najam za oko 30 stanova, među kojima će 20 biti za priuštivi, a 10 za socijalni najam. Istaknuo je i uvjete za prijavu, među kojima su hrvatsko državljanstvo, prebivalište u Splitu te nepostojanje vlasništva nad nekretninom.

Predstavio je i anketu za građane kojom se prikupljaju podaci o interesu, potrebama i mogućnostima rješavanja stambenog pitanja kroz programe priuštivog stanovanja. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama Grada Splita, a otvorena je do 30. travnja 2026. godine. Građani ispunjavanjem upitnika ne preuzimaju obveze, a prikupljeni podaci služit će isključivo za analizu i pripremu budućih projekata.

Najavio je i javnu raspravu 23. travnja na Ekonomskom fakultetu u Splitu, na kojoj će građani moći iznijeti prijedloge i mišljenja.

Poručio je kako je cilj svih aktivnosti omogućiti građanima ostanak u gradu. "Naš je cilj stvoriti uvjete da ljudi mogu živjeti u Splitu", rekao je Šuta.