Otkriće u Zagorju: Žene iz cijele Hrvatske dolaze u bolnicu o kojoj se sve više govori

Rodilište Opće bolnice Zabok kontinuirano bilježi povećan broj poroda zahvaljujući postupcima ublažavanja porođajne boli, u prošloj godini u toj je bolnici zabilježeno rekordnih 1057 poroda, što predstavlja značajan porast u odnosu na 919 poroda u 2024. i 878 u 2023. godini.
Na forumima i društvenim mrežama, gdje trudnice i rodilje dijele svoja iskustva, rodilište Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana često se spominje u vrlo pozitivnom kontekstu. Takva preporuka među korisnicama dovela je do toga da se za porod u toj bolnici sve češće odlučuju žene ne samo iz Zagorja, već i iz Zagreba te drugih krajeva Hrvatske.
"Prošla godina bila je rekordna po broju poroda, 1057, što pokazuje da su nas rodilje i trudnice prepoznale“, ističe pročelnik službe za ginekologiju i porodništvo prof. dr. sc. Rajko Fureš, dodajući kako su takvi rezultati posljedica kontinuiranog ulaganja u kvalitetu i uvođenja novih metoda u svakodnevni rad.
Oko 35 posto rodilja iz drugih krajeva Hrvatske
U bolnici naglašavaju kako se rast broja poroda ne može objasniti samo prirodnim kretanjima unutar Krapinsko-zagorske županije, nego činjenicom da ih rodilje iz drugih krajeva Hrvatske same biraju.
Naime, oko 65 posto rodilja dolazi s područja županije, dok njih oko 35 posto dolazi iz drugih dijelova Hrvatske, uključujući Zagreb i Zagrebačku županiju. Riječ je o ženama koje su se ranije češće odlučivale za veća gradska rodilišta, ali danas sve više odlučuju za Zabok traže drugačiji pristup – sigurnost, informiranost i mogućnost izbora.
U bolnici ističu kako broj rođene djece od majki s prebivalištem u županiji ostaje relativno stabilan, što dodatno potvrđuje da povećanje broja poroda dolazi upravo od rodilja iz drugih sredina.
Takva promjena povezuje se s povjerenjem u stručni tim, ali i s pristupom koji uključuje veći naglasak na individualiziranu skrb, komunikaciju i ublažavanje boli tijekom poroda.
U fokusu razvoja upravo su metode obezboljavanja, koje danas imaju ključnu ulogu u doživljaju poroda. Prije desetak godina uveden je i tzv. rajski plin, neinvazivna metoda za ublažavanje boli bez štetnih učinaka za majku i dijete, a dostupna je i epiduralna analgezija.
Rajski plin djeluje unutar 30-ak sekundi
Epiduralna analgezija pritom se smatra najučinkovitijom metodom jer izravno smanjuje prijenos bolnih podražaja.
"Epiduralna je i dalje zlatni standard za obezboljavanje poroda i trebala bi biti dostupna u svakom rodilištu“, naglašava voditelj Odjela za anesteziju dr. Marijan Jedvaj.
Kako je pojasnio u razgovoru s Hininom novinarkom Vedranom Larvom, zbog povećanog broja poroda i interesa rodilja uvedena je posebna organizaciji rada anesteziološkog tima. Epiduralna analgezija u bolnici je načelno dostupna 24 sata dnevno već dugi niz godina, kao i anestezija za carski rez kada za to postoji medicinska potreba.
Uz epiduralnu analgeziju, zabočko rodilište već 10 godina primjenjuje i inhalacijsku analgeziju dušičnim oksidulom, odnosno "rajskim plinom“, a u bolnici ističu da su u tome među pionirima u Hrvatskoj. Metoda djeluje sistemski, putem središnjeg živčanog sustava, smanjujući percepciju boli i omogućujući rodilji opuštenije sudjelovanje u porodu. Učinak nastupa unutar tridesetak sekundi i brzo prestaje po prestanku primjene.
"Metodu smo preuzeli iz skandinavskih zemalja prije 10 godina i uveli smo je u praksu u Hrvatskoj“, ističe voditeljica rađaonice prim. dr. sc. Jadranka Šanjug.
Ta se metoda, kako ističe, pokazala sigurnom i dobro prihvaćenom među rodiljama. U 10 godina njezine primjene imali su oko 8800 poroda, pri čemu je približno 2600 rodilja koristilo upravo taj oblik ublažavanja boli.
Rajski plin primjenjuje se inhalacijski, kao mješavina dušičnog oksidula i kisika koju rodilja udiše putem maske tijekom trudova.
"Rajski plin ima relaksirajući, anksiolitički i analgetski učinak te pomaže rodilji da se bolje suoči s porođajnom boli, strahom, napetošću “, pojasnila je dr. Šanjug.
U usporedbi s epiduralnom analgezijom, njegov je učinak ublažavanja boli slabiji, no omogućuje veću pokretljivost i aktivnije sudjelovanje rodilje u porodu.
Dio rodilja želi porod bez ublažavanja boli
Dvije metode ne primjenjuju se istodobno, a izbor analgezije uvijek se donosi individualno, ovisno o fazi poroda, kliničkoj slici i procjeni liječnika, uz uvažavanje želje rodilje.
U bolnici pritom naglašavaju kako je važno jasno komunicirati mogućnosti i ograničenja kako bi se izbjegla nerealna očekivanja.
Kao i svaki medicinski postupak, i epiduralna analgezija i rajski plin imaju moguće nuspojave, no one su u pravilu blage i prolazne. Kod epiduralne analgezije to može uključivati pad krvnog tlaka, osjećaj težine u nogama, mučninu ili potrebu za kateterizacijom, dok su kod rajskog plina najčešće omaglica, pospanost ili suha usta, objašnjava prim.dr.sc. Šanjug.
Unatoč dostupnosti analgezije, dio žena i dalje se odlučuje za porod bez farmakološkog ublažavanja boli, oslanjajući se na prirodni tijek poroda i nefarmakološke metode poput kretanja i podrške primalja.
U bolnici naglašavaju kako je ključno da rodilja dobije točne informacije i da se poštuje njezin izbor, kako bi odluka bila informirana, a ne donesena iz straha ili dezinformacija.
Zaključno poručuju kako ublažavanje porođajne boli nije pitanje komfora, nego kvalitete i humanosti zdravstvene skrbi, koja u suvremenom sustavu treba omogućiti da porod bude što pozitivnije iskustvo za svaku rodilju.
U zabočkoj bolnici smatraju da je posebna organizacija rada i pristup usmjeren na rodilju razlog zašto je njihovo rodilište posljednjih godina postalo popularno među ženama iz drugih dijelova Hrvatske.