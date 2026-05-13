Nakon kratkog predaha ponovno preokret: Meteorolog otkriva gdje prijete pljuskovi i grmljavina

Nakon prilično hladnog jutra i snijega koji je u utorak pao u gorju, atmosfera se u srijedu smirila. Na Sljemenu je u srijedu izmjereno sedam, a na Zavižanu tri centimetra.

Snijeg u svibnju na planinama i nije tako neuobičajena pojava, osobito na Velebitu, ali zbog klimatskih promjena postaje sve rjeđi.

Stabilizacija koju smo imali tijekom srijede samo je kratak predah jer već u četvrtak stiže novi val vlage i lokalnih pljuskova, a prema kraju tjedna i jedno novo, jače pogoršanje.

U četvrtak ujutro u većini Hrvatske još će biti sunčano. Samo će se u Istri, Primorju i gorju od ranih sati naoblačiti. I tamo može pasti malo mjestimične kiše već prijepodne.

Vjetar će u cijeloj zemlji biti slab, južnih smjerova, osim na sjevernom Jadranu, gdje će puhati umjereno jugo.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će između dva i pet, dakle ponovno će biti relativno hladno, dok na moru ostaje ugodno, između 11 i 13 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti malo oblačnije nego ujutro, ali i dalje djelomice sunčano. Pri tome raste vjerojatnost za lokalne pljuskove, ponegdje i uz grmljavinu. Može ih biti već kasno popodne, no još su izgledniji navečer. Puhat će slab do umjeren vjetar, južnih smjerova, a temperatura će sredinom dana rasti do dvadesetak Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu veći dio dana proći će uz sunčano i ugodno vrijeme. Poslijepodne s malo promjenjive naoblake, no tek kasno navečer i u noći na petak može biti pokojeg pljuska. Puhat će slab jugoistočni vjetar, uz maksimalnu temperaturu oko 21.

U gorskim predjelima te u Istri, Primorju i na Kvarneru u četvrtak će biti najpromjenjivije. I najveća je mogućnost za povremenu kišu, ali i pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne. Ipak, oni će biti sporadični i kratkotrajni. Jugo će tijekom dana polako jačati, pa će u drugom dijelu dana puhati umjereno, povremeno i jako. Temperatura će u Lici i Gorskom kotaru biti između 14 i 17, a na obali oko 19 stupnjeva.

I u Dalmaciji će se poslijepodne malo naoblačiti. Bit će promjenjivo oblačno, ali i dalje sa suncem. Kiša i pljuskovi stići će tek kasno navečer i u noći, prvo na sjeverni dio, a potom i drugdje. Jugo će popodne jačati, sa slabog na umjereno, a temperatura će biti oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana na kopnu

Kraj tjedna u unutrašnjosti donosi nestabilno i promjenjivo vrijeme. U petak će pljuskovi biti češći nego sutra, a zapuhat će i umjeren do jak jugozapadnjak, osobito u gorskim krajevima. Najnestabilnije će biti u subotu, kada će kiša i pljuskovi s grmljavinom padati diljem kopna. U nedjelju više sunca, ali još uz mogućnost za pokoji pljusak. Jutra će inače zatopliti, no dnevna temperatura opet će se blago spustiti i kretat će se između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana na moru

Na Jadranu će se u petak nastaviti vrijeme po jugu. Puhat će umjereno do jako. Pri tome će biti promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove. U subotu još češća i obilnija kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. No vjetar će tad već okrenuti na buru i tramontanu kao najava smirivanja i razvedravanja u nedjelju koja će biti sunčanija i ugodnija. Temperatura se na moru neće znatnije mijenjati - ujutro će biti oko 14, a danju oko 19.

U svakom slučaju, današnje je smirivanje bilo kratkotrajno, naveo je meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Od sljedeća tri dana svaki će biti nestabilniji od prethodnog. I svakim je danom veća vjerojatnost za kišu i pljuskove. Tako će u subotu padati u cijeloj zemlji, ponegdje i obilnije, dok će u nedjelju ponovno biti sunčanije, znatno rjeđe s kišom.

No niti sutra popodne ne zaboravite kišobrane, osobito ako planirate povratak s posla ili iz škole kasnije popodne i navečer jer tada raste mogućnost za pljuskove.