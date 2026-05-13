Građani se digli na noge zbog izmučenih pasa koji su preživjeli horor: Gdje su godinama bile institucije?

Nitko nije ostao imun na molećiv pogled izgladnjelih, preplašenih pasa punih rana i ožiljaka, a ispred riječkog azila nedostajalo je mjesta za sve koji su htjeli pomoći.

"Bili smo zgroženi i išli smo u trgovinu, nakrcali smo kombi hranom, dekama... Pomažemo kako možemo. Takva situacija da se dogodi, da to prođe samo tako, to je nepojmljivo", poručio je Luka iz Rijeke.

Luka, Rijeka

"Ljudski je da im pomognemo, strašno je, ali veseli me što ipak ima dobrih ljudi koji hoće pomoći", poručila je Vera iz Rijeke.

"Prikupljaju se deke, plahte, dezinficijensi, hrana koja im je potrebna. Svjesni smo da ponekad ima poteškoća s prijevozom, da nemaju svi koji bi htjeli donirati vozilo, te dolazimo po donacije i prevozimo ih", poručila je Sara iz Delnica.

Građani pomažu zlostavljanim psima

Osim potrepština, dio ljudi javio se i za pružanje privremenog smještaja onim psima koji mogu na kućnu njegu. Desetak ih je još pod veterinarskom skrbi. Razmjeri monstruznog čina još se zbrajaju.

"Jučer je tijekom dana napravljen izvid policije i krimpolicije, bili su i veterinarski inspektori i veterinari. Pronađeno je još nešto mrtvih pasa, živih više nije bilo. Mislim da je u ovom trenutku zaista tu zakazalo pravosuđe, veterinarske inspekcije. Već se tada znalo da nešto tu ne štima i da nije u redu, a prošlo je skoro deset godina", poručila je voditeljica azila Merima Ferk iz Društva za zaštitu životinja Rijeka.

Merima Ferk, voditeljica azila, Društvo za zaštitu životinja Rijeka

Veterinarska inspekcija posljednji je put postupala 2017. godine. Tad je bila pod Ministarstvom poljoprivrede, a onda je prešla u sustav Državnog inspektorata.

"U nadležnosti Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata cijeli je slučaj, morat ćete se obratiti njima", poručio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Dok institucije upiru prstom jedna u drugu, volonteri su još uznemireni zbog svega.

Građani pomažu zlostavljanim psima

"One prave emocije, tuga i nevjerica, zapravo dolaze tek naknadno, tek ih sada pokušavamo procesuirati. Jako nam je teško svima, jako je teško pojmiti da se takvo nešto događa u vašem okruženju", poručila je Ferk.

Financijski će pomoći i Grad Opatija.



"Grad Opatija ostat će u intenzivnom kontaktu s azilom i snosit će troškove zbrinjavanja i liječenja spašenih pasa, sve sukladno važećim propisima i aktima Grada", poručila je Kristina Đukić, zamjenica gradonačelnika.

Što je utvrđeno postupanjem i hoće li itko za ovo odgovarati? Iz Policijske uprave primorsko-goranske odgovaraju da će o svemu obavijestiti javnost po završetku kriminalističke istrage.