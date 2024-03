Ovaj tjedan očekuje nas prevrtljivo vrijeme: Detaljnu prognozu donosi naš meteorolog

S juga nam se približava jedan oslabljeni frontalni poremećaj koji će donijeti malo kiše, vjetra, ali i pad temperature. Međutim, ta će fronta brzo proći, i sutra će ojačati anticiklona koja donosi stabilnije prilike.

Tijekom ove noći još će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, a onda će se sutra ujutro brzo razvedravati. Ipak, lokalno može pasti još malo kiše ili poneki pljusak, osobito na jugu te u Gorskom kotaru i Lici. Gorski i središnji predjeli ujedno će biti i najoblačniji dio Hrvatske u jutarnjim satima, tamo će biti pretežno do potpuno oblačno, dok će se drugdje već ukazivati sunce.

Posvuda će biti malo vjetrovitije i svježije Na kopnu uz slab do umjeren sjeverac i temperaturu od 3 do 5 Celzijevih stupnjeva, a na moru umjerenu do jaku buru i temperaturu od 10 do 12.

Svježije temperature

Poslijepodne se nastavlja razvedravanje, tako će u središnjoj Hrvatskoj biti sve više sunca. Vjetar će prolazno malo ojačati. Puhat će umjereno, a temperatura će biti niža nego danas, od 11 do 13, tako da će osjećaj biti hladniji. Kasno popodne taj će vjetar Oslabjeti, no zbog toga će naglo padati temperatura, pa će navečer biti blizu nule.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. U početku će biti pomalo vjetrovito, puhat će slab do umjeren sjeverac. Temperatura i ovdje od 11 do 13, i osjetit će se to osvježenje nakon današnjih 15, 16 stupnjeva.

U Istri i Primorju sutra poslijepodne pretežno vedro. Malo više oblaka bit će samo u unutrašnjosti Istre, pa je tamo moguć poneki kratak pljusak. Puhat će umjerena bura, samo pod Velebitom i jaka. Temperatura će biti oko 17 Celzijevih stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici razvedravanje, ali malo sporije nego drugdje, pa će ovdje još biti umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, pa će se činiti svježe uz najvišu temperaturu od 9 do 12, a navečer će biti i hladno, kad se potpuno razvedri i vjetar oslabi.

U Dalmaciji će drugi dio dana biti sunčan i pretežno vedar, samo uz malo oblaka. Puhat će umjerena, lokalno i jaka bura. I ona će činiti malo hladniji osjećaj iako će temperatura biti visokih 16 do 19. Navečer će bura prolazno ojačati, osobito na krajnjem jugu.

Prevrtljivo vrijeme do kraja tjedna

Srijeda će u unutrašnjosti biti sunčana, ali uz prilično hladno jutro, temperatura oko nule, uz mraz. Zatim u četvrtak postupno oblačnije, a prema večeri i u noći na petak mjestimice kiša. U petak ujutro je izgledna magla, potom će tijekom dana biti sunčanih razdoblja, no lokalno može biti i poslijepodnevnih pljuskova. Vjetar će ovih dana biti većinom slab, a osjetno zatopljenje ide od četvrtka.

Na Jadranu u srijedu također sunčano, pa i pretežno vedro. Zatim pred vikend promjenjiva naoblaka, pri čemu je kiša moguća u noći na petak, a ponegdje i u petak ujutro. Poslijepodne u petak sunčanije i suho. Izmjenjivat će se umjerena bura i maestral, a temperatura će biti u porastu prema vrijednosti od 20 stupnjeva.

Dakle, u promjenjiv tjedan smo ušli. Noćas će biti kiše, sutra zatim malo svježije. Srijeda će pak biti najsunčaniji dan, dok će u četvrtak i petak biti oblačnije, prolazno uz malo kiše, ali i osjetan porast temperature. Prognoza za vikend i dalje nije sasvim pouzdana, čini se da će u nedjelju kiša i zahladnjenje, no za to se treba još malo strpjeti.