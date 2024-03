Mjestimična kiša neće nas zaobići: Meteorolog otkriva kakvo vrijeme nas očekuje idućeg tjedna

Nakon sunca, sutra opet oblačnije, mjestimice s kišom, no vrlo prolazno, i to zahvaljujući novoj masi vlažnog, nestabilnog zraka koja će se ovaj put po rubu termobaričkog grebena koji se nalazi nad Sredozemljem i u brzoj struji premjestiti preko naših krajeva.

Promjena će biti kratkog daha, oblačnije od jutra, a kiše će pri tom biti uglavnom poslijepodne. Nema upozorenja pa i to dovoljno govori o umjerenosti ove prolazne promjene vremena. Iako ćemo početi s kišom, dobre vijesti su da će veći dio ovog radnog tjedna vrijeme zapravo biti sunčano.

Ipak nešto oblačnije vrijeme

Novo jutro, od djelomice sunčanog do umjereno oblačnog. Dakle, negdje malo više sunca, negdje malo manje. Generalno oblačnije na zapadu, na sjevernom Jadranu i u gorju gdje već može po malo i kišiti. Vjetar većinom slab, na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, uglavnom između 5 i 9 stupnjeva u unutrašnjosti, te od 9 do 13 na jadranskoj obali i otocima.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne promjenjivo oblačno, mjestimice tada i ovdje uz malo kiše. Vjetar slab, a temperatura malo niža nego danas, bit će od 14 do 16 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji poslijepodne također malo oblačnije, no na našem istoku će se ipak većinom zadržati suho. Vjetar slab, a temperatura oko 14, 15 stupnjeva. Iako manje toplo nego danas, temperatura je u cijeloj zemlji i dalje iznad prosjeka za doba godine.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će većinom prevladavati oblačno, povremeno s kišom koja će biti češća poslijepodne. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 15 do 17 stupnjeva. U gorju, između 11 i 14.

Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno, poslijepodne i ponegdje kišovito vrijeme, a bit će moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjeren jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti većinom između 16 i 18 stupnjeva.

Sunčano i iznadprosječno toplo

Sljedećih nekoliko dana ipak stabilnije, očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano. U utorak na kopnu povremeno umjerena naoblaka, a uz umjeren sjeveroistočnjak bit će i malo svježije.

No vrlo prolazno. Srijeda sunčana, ujutro hladno, lokalno uz slab mraz, no danju će zato već biti osjetno toplije, a poglavito u četvrtak kad će se temperatura u mnogim krajevima ponovno približiti 20 stupnjeva. Vrlo toplo očekujemo i za vikend.

I na Jadranu će sredinom tjedna većinom prevladavati sunčano, idućih dana doista rijetko uz malu do umjerenu naoblaku. U utorak i srijedu puhat će tek slaba do umjerena bura: inače, sveukupno vrlo mlak ožujak moram priznati, obično je ovo doba godine dosta vjetrovito uz sporadične nalete zime, no ove godine, sve je to izostalo, i do daljnjega nikakve opasne hladnoće nema na vidiku, barem za sad. Dapače, ne samo da nema zime, nego je i iznadprosječno toplo.

U drugoj polovici tjedna vrijeme će biti malo promjenjivije, u smislu više oblaka, i svakako još toplije. Vikend, kad je kiša u pitanju, i dalje je sve vrlo nesigurno. Više informacija donosimo sutra i sljedećih dana kad se prognoza iskristalizira.

