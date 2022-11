Stigla nam je dugoočekivana promjena vremena, a što nas čeka u danima pred nama doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Prva ozbiljnija promjena, u dugo vremena, za koju je zaslužna jedna prava Genovska ciklona, na koju smo, skoro pa i zaboravili, obzirom da je vrijeme dobar dio jeseni bilo pod prevladavajućim utjecajem grebena sa Sredozemlja. Iznadprosječnoj toplini nije kraj, premda će na kratko ipak zahladnjeti, jugo će u subotu zamijeniti bura, a sve skupa ova dinamika trebala bi završiti do kraja vikenda kad nas ponovno očekuje nekoliko mirnijih dana, javlja Darijo Brzoja.

Zasad, moramo krenuti s upozorenjima. Njih je mnogo. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura koja će u subotu na mahove podno Velebita, prije svega, biti i orkanska. U Dalmaciji grmljavinski pljuskovi, a na krajnjem jugu pritom je moguća i obilnija kiša.

Glavnina oborine tako premještat će se južnije, dok će u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima kiše biti sve rjeđe. U skladu s tim, i nebo će ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, a kiša će u subotu biti češća na istoku, u gorju, te u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju s jakim udarima. Bura podno Velebita na mahove i orkanska, a postupno će jačati i u sjevernoj Dalmaciji, dok će na krajnjem jugu dobar dio dana još puhati jako jugo.

Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 10, a na Jadranu od 13 na sjevernom do 17 na južnom dijelu, pri čemu će sav ovaj vjetar vrijeme činiti ponešto hladnijim nego što će to pokazivati termometri, kao i vremenske aplikacije na pametnim telefonima. Ujutro zato pametno s odjećom.

Poslijepodne, iako većinom oblačno, ipak i sve manje kišovito. Puhat će uglavnom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak te će svakako biti hladnije nego danas. Najviša dnevna temperatura u središnjoj Hrvatskoj oko 13 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji kiše će povremeno biti i poslijepodne. Vjetar umjeren, sa sjevera i sjeverozapada, a dnevna temperatura samo 12 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu u subotu bit će najviše sunčana vremena: poslijepodne bez kiše, a oborine će biti sve manje i u gorskoj Hrvatskoj, no ipak će biti oblačnije nego na moru. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, s jakim udarima, a na Jadranu olujni, podno Velebita i orkanski udari bure. Najviša dnevna temperatura oko 18, dok će u gorju biti maksimalno 10 stupnjeva.



U Dalmaciji će se veći dio dana zadržati oblačno i kišovito vrijeme, uz moguće izraženije pljuskove i grmljavinu, a lokalno pri tom i obilnu kišu. Tijekom dana jaka bura širit će se sa sjevera, no na krajnjem jugu i poslijepodne će još puhati jugo. Temperatura većinom od 16 do 20 stupnjeva.



Od nedjelje nam općenito slijedi smirivanje vremena. U početku će još prevladavati oblačno, ujutro i uz kap kiše, uglavnom na istoku te u Lici. I sjeverac će slabjeti. Od ponedjeljka stabilnije, no na kopnu uz jutarnju maglu koja se mjestimice može dulje zadržati. Danju se očekuje djelomice sunčano. Po kotlinama gorskih krajeva početkom tjedna može biti i slabog mraza. A prema sredini, očekuje se porast dnevne temperature.



Na Jadranu će od nedjelje već prevladavati sunčano. Drugi dio vikenda nosi još uvijek i vjetrovito vrijeme uz jaku, na udare i olujnu buru, no slabjet će te početkom slijedećeg tjedna i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutra u novom tjednu svježija, dok se dnevna temperatura na moru neće značajnije mijenjati.



Premještanje kratkovalne doline sljedeći četvrtak bi nam moglo donijeti prolazne nestabilnosti, no izuzev tog, većina idućeg tjedna zapravo izgleda stabilno. A sredina i prilično toplo. Naravno, u unutrašnjosti će količina sunca i topline ovisiti o trajanju magle, dok će na Jadranu vrijeme svih tih dana biti dosta sunčano i iznadprosječno toplo.

