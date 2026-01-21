Obavijesti Foto Video Pretražite
Kako pametno kupiti rabljeni automobil u 2026.: Vodič koji štedi živce, novac i vrijeme

31. siječnja 2026.
Kako pametno kupiti rabljeni automobil u 2026.: Vodič koji štedi živce, novac i vrijeme
Kako pametno kupiti rabljeni automobil u 2026.: Vodič koji štedi živce, novac i vrijeme Foto: Auto Mall
Donosimo mali vodič ključnih stvari na koje svaki kupac treba obratiti pozornost pri kupnji automobila.
  1. Ilustracija
    Traje istraga

    Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
  2. Dejan Baiutti i Ivana Kopčić
    Malverzacije i s urnama?

    Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
  3. Lidija Kurtek, liječnica obiteljske medicine - 1
    Alarmantni podaci

    Sustav puca po šavovima, tisuće građana ostaju bez liječnika: "Nitko se nije javio"
Oglasio se Musk nakon objave novih dokumenata o Epsteinu
STIGLA REAKCIJA
Musk se oglasio nakon objave poruka s Epsteinom: "Bio sam svjestan..."
Objavljeni milijuni stranica o Jeffreyju Epsteinu
EPSTEINOVI SPISI
Milijuni dokumenata otkrili veze predatora i elite. Spominju se dobro poznata imena: "Kada je najluđa zabava?"
Kako pametno kupiti rabljeni automobil u 2026.: Vodič koji štedi živce, novac i vrijeme
Brojni prosvjedi protiv ICE-a u Minnesoti i diljem SAD-a
PROTIV ICE-A
Putin pohvalio snažan izvoz ruske vojne industrije unatoč zapadnom pritisku
TRLJA RUKE
Brodari dvije godine bez pristupa splitskoj putničkoj luci
"EJ, VAPORE!"
