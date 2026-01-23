Za vikend osjetno toplije, ali kišno: Ivan Čačić donosi detalje

U središnjem Sredozemlju razvija se novi ciklonalni vrtlog pa će na njegovom prednjem dijelu prema nama stizati topliji i vlažniji zrak, a s njim i oborine, osobito u nedjelju na Jadranu i u gorju. Potkraj ponedjeljka i u utorak posvuda prolazno smirivanje vremena. Zatim iz Sredozemlja u srijedu slijedi novi, još izraženiji prodor vlažnog zraka.

U subotu od početka dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, izraženiju i češću na Jadranu i priobalju, a u Dalmaciji povremeno i lokalne grmljavinske pljuskove. U noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, ponajprije u središnjim i gorskim predjelima - gdje je moguća i slaba kiša koja može stvarati poledicu.

Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, a u gorju mjestimice umjeren vjetar s juga i jugozapada. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno povremeno uz kišu. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 2 do 5 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno oblačno mjestimice uz moguću kišu. Poslijepodne temperatura ponegdje do 7 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu kiša, ponegdje i obilnija. U gorju može biti i malo snijega, a na moru pljuskova i grmljavine. U gorskom dijelu povremeno će puhati umjeren vjetar s juga, a na sjevernom Jadranu slabo do umjereno jugo i oštro. Najviša temperatura od 4 do 7, na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.

U Dalmaciji povremeno kiša i lokalni grmljavinski pljuskovi uz umjereno i jako jugo. Najviša temperatura od 9 do 14 stupnjeva.

Tri dana kopno

U unutrašnjosti u nedjelju kiša koja ujutro može stvarati poledicu. U gorju ponegdje i snijeg. U ponedjeljak češća sunčana razdoblja, još u gorju ponegdje uz slabu oborinu. U utorak većinom suho. Ujutro mjestimice magla. Od nedjelje danju malo manje hladno.

Tri dana more

Na Jadranu u nedjelju kiša te pljuskovi i grmljavina, osobito u Dalmaciji gdje može biti i obilnije oborine. U nedjelju umjereno i jako, na jugu još i olujno jugo. Vjetar će postupno slabjeti i prolazno okretati na sjeverozapadnjak i buru. Jutarnja temperatura u padu.

Izgledi vremena do početka sljedećeg tjedna

Čini se da je od sredine sljedećeg tjedna na vidiku dosta oborine, osobito u srijedu na Jadranu i u gorskom dijelu kad ponegdje može biti i vrlo obilna. Prema suboti toplije uz slabljenje oborine.