Čeka nas kratko zatopljenje uz vjetar, ali zimi još nije kraj: Na vidiku i novi snijeg

Nema stabilizacije vremena u Europi.

Ciklona iz Sredozemlja koja je južnoj Italiji i Grčkoj donijela mnoga nevremena, sad je u slabljenju i odmicanju na istok, no već nam se priblIžava nova fronta povezana s jednom snažnom ciklonom koja se razvija daleko na zapadu, u Biskajskom zaljevu. Međutim, većina tih poremećaja koji nam stižu sa zapada i juga, zimi donose zatopljenje.



Tako će u petak ujutro u Hrvatskoj biti manje hladno nego posljednjih dana. Najniža temperatura u unutrašnjosti između -4 i 0, a na obali od 6 do 10. Uz to, bit će promjenjivo do pretežno oblačno. Najveća mogućnost za sunčana razdoblja je u Istri i Primorju. S druge strane, u Dalmaciji će lokalno biti pljuskova, pri čemu je veća vjerojatnost za njih južnije od Šibenika. U unutrašnjosti mjestimice može pasti malo slabe kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Vjetar uglavnom slab, u većini zemlje, osim u Dalmaciji gdje će puhati umjereno jugo.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, ali uz tendenciju djelomičnog razvedravanja sa zapada, tako da su uz granicu sa Slovenijom moguća i kraća sunčana razdoblja. Navečer opet oblačnije, i pri tome može pasti malo kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura 3 do 4 Celzijeva stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, ali popodne uglavnom suho. Predvečer će se opet stvarati sumaglica. Puhat će slab, povremeno i umjeren jugoistočni vjetar i bit će znatno toplije nego jučer i danas, s temperaturom između 3 i 5.



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno i tmurno cijeli dan.Povremeno uz oborine, znatno češće u drugom dijelu dana. Većinom će padati kiša, no navečer je lokalno moguća i susnježica te malo snijega, ponajprije u Gorskom kotaru. Temperatura će danju biti između 3 i 6 stupnjeva uz jugozapadni vjetar.

U Istri i Primorju pretežno oblačno, no povremeno su moguća kraća sunčana razdoblja, osobito ujutro i sredinom dana, dok će popodne biti oblačnije i raste mogućnost za slabu kišu. Najveća vjerojatnost za nju je navečer. Vjetar će mijenjati smjer, prolazno će puhati i malo bure, no navečer opet jugo. Temperatura će biti oko 10 stupnjeva.



I u Dalmaciji sutra pomalo sivo i tmurno, po jugu. Nešto slično kao i u četvrtak. Bit će pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove, a može i zagrmjeti, osobito na otocima. Jugo će puhati uglavnom slabo do umjereno, a onda će navečer jačati na umjereno do jako. Na sjeveru će prolazno zapuhati i lebić. Znači, vjetrovit, ali relativno topao siječanjski dan. Uz najvišu temperaturu između 10 i 14.

Tri dana kopno

Krajem tjedna i početkom novog na kopnu će biti promjenjivo do pretežno oblačno. U subotu će prilično zatopliti i povremeno će padati malo kiše. Onda će u nedjelju već ponovno zahladnjeti. Tad će posvuda padati kiša, a u gorju i snijeg. Pri čemu malo snijega može biti i u zapadnim nizinama. Uz to, u nedjelju će dojam hladnoće pojačavati vjetar, zapuhat će umjeren sjeverac. U ponedjeljak prestanak oborina i opet malo toplije.

Tri dana more

I na Jadranu do kraja tjedna promjenjivo do pretežno oblačno. Često uz kišu, ali i pljuskove s grmljavinom. Najobilnije u nedjelju. Većinom će puhati jugo ovih dana, ojačat će na umjereno do jako, a u nedjelju i olujno. No prolazno u nedjelju, može biti i bure i jakog zapadnog vjetra, pulenta. Temperatura uglavnom oko 10 stupnjeva ujutro te oko 13 poslijepodne.

Preporuka

Što se tiče vikenda, u svakom će slučaju vrijeme u subotu biti povoljnije nego u nedjelju. Bit će toplije, a i veća je vjerojatnost za suha razdoblja, bez kiše. U nedjelju stiže pogoršanje, tako da će kiša biti češća i obilnija. Pri tome će opet zahladnjeti, pa će u unutrašnjosti ponegdje padati i snijeg. Većinom će to biti u gorskim krajevima gdje može pasti od 5 do 15 centimetara. Tako će nedjelja biti nepovoljna za putovanje od obale prema unutrašnjosti ili obrnuto.