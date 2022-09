U četvrtak i petak još smo uvijek u snažno izraženoj jugozapadnoj visinskoj struji u kojoj nam sa Sredozemlja i dalje pritječe vlažan i nestabilan zrak. Detalje o vremenu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Prostorno ciklonalno polje zadržava se nad centralnom Europom i slabi, dok se preko našeg područja prizemno premješta ovaj frontalni sustav. U takvim okolnostima i noćas i sutra možemo očekivati lokalno povećanu količinu kiše.

U petak ujutro zadržat će se umjereno i pretežno oblačno. Noćas i u petak ujutro povremeno s kišom, pri čemu su i dalje izgledni mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a potencijalno moguće i obilnija kiša.

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru umjereno i jako jugo te južni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva.

Promjenjivo će se nastaviti i poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj. Na kopnu ne bi više trebalo biti velike količine kiše, no oborina je i dalje povremeno moguća. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura oko 18 do 20 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji, samo toplije. Umjereno do pretežno oblačno, uz mogućnost kiše, a poslijepodne i češća sunčana razdoblja. Puhat će vjetar s juga, a temperatura će biti od 20 do 24 stupnja.

Promjenjivije, često oblačnije i svakako kišovitije sutra u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Uz grmljavinske pljuskove koji mogu biti i izraženiji mjestimice i sutra može pasti veća količina kiše.

Puhat će umjereno i jako jugo te južni i jugozapadni vjetar. Temperatura u gorju od 13 do 18, a na moru dvadesetak do 23 stupnja.

I u Dalmaciji u petak može biti izraženijih pljuskova. Izmjena sunca i oblaka, povremeno kiša, posebice u zaleđu lokalno obilnija, južina i toplo. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.

Idućih dana mirnije, no ne i posve stabilno. U svakom slučaju više sunca, bit će barem dijelom vedro, dok se nešto kiše još očekuje u subotu, no uglavnom u gorju.

Za vikend i toplije, a onda ponovno temperatura malo niža. Neće biti hladno, samo, ne ni onako toplo kako je to proteklih godina početkom listopada znalo biti.

Na Jadranu još u subotu može biti mjestimice izraženijih pljuskova te pri tom lokalno i jače kiše, poglavito u Dalmaciji. Potom će većinom prevladavati sunčano. Jugo slabi i u nedjelju okreće na sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak će zapuhati umjerena bura.

Temperatura se neće značajnije mijenjati, na moru ipak nešto toplije nego u unutrašnjosti, pa će još biti i vremena za plažu i kupanje, ali samo za one kojima će biti dovoljno dvadesetak morskih stupnjeva.

