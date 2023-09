Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend i tijekom rujna: Prognozu donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Ciklona nad Jadranom koja nam je u prvoj polovini tjedna donijela veliku količinu kiše, a ponegdje i nevrijeme, polako se popunila i oslabjela. Tlak zraka je u porastu, zavladat će anticiklona koja nam donosi stabilizaciju i višu temperaturu, dok će se fronte zadržavati sjevernije i zapadnije od nas.

Tako će nam u subotu prijepodne biti sunčano, u mnogim krajevima i vedro, osobito na moru, dok će u unutrašnjosti lokalno biti jutarnje magle, koja se uglavnom neće dugo zadržavati. Moguća je od četiri ujutro pa do osam-devet sati, a najvjerojatnija u Posavini, Lici, Kordunu, na Banovini te u Zagorju. Vjetar će biti slab, na obali burin.

U unutrašnjosti će biti pomalo svježe, u Gorskom kotaru i Lici oko 11 stupnjeva, a u nizinama 14 stupnjeva, dok će na obali biti ugodnije, od 19 do 21.

Pročitajte i ovo U Zagrebu i tri županije Velika akcija USKOK-a i policije zbog droge, novi detalji: Među uhićenima je i suvlasnik poznatog zagrebačkog noćnog kluba

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, samo uz malo oblaka. Vjetar će biti vrlo slab, a temperatura oko 29, što je tri do četiri stupnja više nego u petak.

U Slavoniji sunčano, većinom i vedro. Vjetar će malo ojačati naspram jutra, no i dalje će slabo puhati, s istoka i sjeveroistoka. Temperatura između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva.

U Primorju, Istri i gorskoj Hrvatskoj u subotu sunčano, samo povremeno uz malo oblaka. Temperatura će u gorju biti od 25 do 27, a na obali oko 28, tamo će puhati i slab maestral.

U Dalmaciji također sunčano, uz malo oblaka, no samo one visoke, tanke i prozirne oblake. Puhat će slab do umjeren maestral uz temperaturu oko 30 stupnjeva.

More se malo ohladilo nakon pogoršanja početkom tjedna, no još je ugodno za kupanje, temperatura mu je uglavnom 26, 27 stupnjeva, a tako će biti i za vikend.

U nedjelju u unutrašnjosti djelomice do pretežno sunčano, ali nestabilno, pa će kasno poslijepodne i navečer lokalno biti pljuskova, osobito u Međimurju, Zagorju i Podravini. Zatim, početkom novoga tjedna i za početak školske godine sunčano, uglavnom bez kiše, no bit će pomalo vjetrovito, zapuhat će umjeren sjeverac, pa će i dnevna temperatura biti niža nego za vikend. I dalje je to ugodno, danju oko 25, no za jutarnje sate ne bi bilo loše školarcima dati tanju jaknu.

Pročitajte i ovo Nova salva Milanović opleo i po Grliću Radmanu: "Zadatak mu je da bude Plenkovićevo kučence. Mozak mu ne može biti konzistentan dvije sekunde"

Na Jadranu će u nedjelju biti sunčano i vruće, oko 30 stupnjeva, no navečer, nakon 20 sati, zapuhat će umjerena do jaka bura. Bit će i olujnih udara pod Velebitom i Biokovom. Ponedjeljak i utorak zatim sunčani, ali vjetroviti, uz buru i temperaturu oko 28.

Dakle, za vikend će nam biti većinom sunčano i vruće, oko 30 stupnjeva. Na kopnu u nedjelju poslijepodne i navečer lokalno uz pljuskove.

Što se tiče dugoročne prognoze, rujan će biti topliji od prosjeka, osobito njegova prva polovina. A i kiše će u tih prvih 10-15 dana biti manje nego inače. Inače u prosjeku pada svaki treći dan. Ove godine bi tek druga polovina mjeseca mogla biti kišovitija, i to osobito na obali.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.