Meteorolog Darijo Brzoja otkriva kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana i kada se vraćaju ljetne temperature

Novih 30 do 60 litara kiše po četvornom metru palo je u srijedu. Najviše, prema službenim podacima palo je u Puli, i Gospiću 57 litara. Još je oblačno, no ciklona se ipak popunjava pa će oborine u četvrtak biti manje. Slijedi i smirivanje, pa i razvedravanje, više sunca posvuda već u četvrtak poslijepodne, a od petka ponovno sunčano i vrlo toplo vrijeme će i prevladavati.

Zadržavanje ciklone nad našim krajevima razlog je oblačnom i kišovitom vremenu, a pozicija njezina centra nad sjevernim Jadranom, upravo tom području i obližnjim gorskim krajevima donijela je najviše oborine. Ona se polako popunjava i iščezava pa će nam tek ostaci tog sustava u četvrtak još donijeti malo kiše ili pljusak, nakon čega slijedi stabilnije vrijeme za vikend.

Očekuje nas pretežno ili promjenjivo oblačno jutro, tek mjestimice s kišom, za što je vjerojatnost najveća u Slavoniji i Dalmaciji. Na jugu pritom može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu već će prevladavati sunčano, samo povremeno i uz umjerenu naoblaku. Po kotlinama Like i Gorskog kotara, ali i drugdje u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Na Jadranu u početku slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak kojeg ujutro može biti i u Slavoniji. Jutarnja temperatura u kopnenim krajevima od 13 do 16, u gorju malo niža, a na Jadranu većinom između 15 i 20 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali još ne i posve stabilno pa je ipak moguć poneki pljusak. Zapuhat će vjetar s juga te će opet biti toplije uz dnevni maksimum temperature između 22 i 25 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Od sredine dana djelomice sunčano uz malu mogućnost za pljusak ili kraću kišu mjestimice. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 24 stupnja. I u gorskoj Hrvatskoj sunčana razdoblja bit će češća u drugom dijelu dana, dok će na sjevernom Jadranu više-manje cijeli dan prevladavati sunčano. Tek povremeno uz malo oblaka. Ipak, ni na ovom području se ne može još isključiti mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska. Na moru ujutro bura, dok će poslijepodne zapuhati jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 19 do 22, a na sjevernom Jadranu od 24 do 26 stupnjeva.

I u Dalmaciji će poslijepodne većinom prevladavati sunčano, a lokalnih pljuskova može još biti uglavnom u zaleđu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će biti od 24 do 27 stupnjeva. Tu negdje kao i more. I temperatura mora je većinom između 25 i 27.

Idućih nekoliko dana vrijeme će biti sunčano i postupno sve toplije. Tako već u petak idemo preko 25, a u nedjelju ćemo biti i blizu 30. Jedino u petak još stoji mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska s grmljavinom.

Slično i na Jadranu. Većinom sunčano, vrlo toplo i za vikend već pomalo vruće. U petak još može biti lokalnih pljuskova, uglavnom na sjevernom Jadranu. Na moru će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Čini se da ćemo i u prvoj polovici sljedećeg tjedna uživati u sunčanom, vrlo toplom, ali ne vrućem vremenu. Prvi dani nove školske godine tako trebali bi biti ugodni. Naravno, prognoza nije isklesana u kamenu, više detalja i preciznije informacije za te dane zato donosimo u našim sljedećim izvještajima.

