Konačno u zelenom: Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo će vrijeme biti za vikend

Ciklona koja je posvuda donijela zamjetnu promjenu vremena oslabjet će, a polje tlaka zraka jačati što će nam donijeti postupnu stabilizaciju vremena uz dosta sunca i ugodne topline. Još u petak i potkraj vikenda ponegdje valja računati na prolazne lokalne nestabilnosti.

U petak u noći i ujutro na sjevernom Jadranu i u gorskom području još su mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi ili kiša. U unutrašnjosti, uglavnom u dolinama rijeka, ponegdje magla. Najviše sunca bit će u istočnim predjelima i Dalmaciji. Jutro u unutrašnjosti svježe uz najnižu temperaturu između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu za oko pet stupnjeva toplije - ponegdje do 20 stupnjeva.

Pročitajte i ovo POSLJEDICE NEVREMENA U ISTRI Štete nakon nevremena u Istri, u Rapcu stradao kamp: "Neki su plakali, paničarili, vrištali..."

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano. Poslijepodne uz lokalni razvoj oblaka moguć je kraći pljusak ili malo kiše. Vjetar slab. Ugodno toplo uz najvišu temperaturu od 24 do 27 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Poslijepodne vrlo toplo, ponegdje do 27 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. U gorskom području povremeno će biti malo kiše, a moguć je i kraći grmljavinski pljusak kojeg poslijepodne može biti i u unutrašnjosti Istre. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, osobito poslijepodne. Najviša temperatura 20 do 24, na Jadranu do 26 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo. Na sjevernom dijelu povremeno umjerena naoblaka, no uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Na moru većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 29 stupnjeva.

Promjena vremena tek je za stupanj, dva osvježila more, koje je i dalje ugodno toplo - od 25 do 27 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano i uglavnom stabilno. U noći od nedjelje na ponedjeljak na sjeveru i istoku prolazno oblačnije, lokalno uz malo kiše, a zatim će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Za vikend vrlo toplo, a malo svježije u ponedjeljak.

Pročitajte i ovo Rast inflacije Butković nakon sjednice Vlade: "Tu je vjerojatno bilo neopravdanog dizanja cijena. Kod donošenja novog paketa mjera vodit ćemo o tome računa"

Na Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Za vikend povremeno umjeren maestral, a u ponedjeljak će zapuhati jaka, na udare i olujna bura.

Po svemu sudeći, u nastavku tjedna posvuda će prevladavati sunčano i vrlo toplo, a na Jadranu ponegdje i vruće.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.