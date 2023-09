Vruća tema u Splitu: Gradonačelniku Puljku nisu se svidjela pitanja reportera Dnevnika Nove TV

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak jutros je prekinuo medijsku šutnju oko upisa u vrtiće i pohvalio se kako su sva djeca iznad tri godine upisana. No, oko 40 djece jasličke dobi još nije pronašlo svoje mjesto.

Međutim, nisu mu se svidjela pitanja reportera Dnevnika Nove TV kao ni prilog koji je objavljen u jučerašnjem Dnevniku u kojem se prenosi kako roditelji djece s određenim teškoćama nemaju mjesto u vrtiću.

Pročitajte i ovo U Zagrebu i tri županije Velika akcija USKOK-a i policije zbog droge: Među uhićenima je i suvlasnik poznatog zagrebačkog noćnog kluba?

Odbio je odgovarati na sva pitanja, a nakon sastanka u vrtiću - izbjegao je kameru ekipe Dnevnika Nove TV otišavši na stražnji izlaz.

"Javili su nam se roditelji koji su doživjeli oblik diskriminacije na razgovoru, da su tužni i žalosni zbog toga", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"Opet kažem, stručne službe to procjenjuju, ali njihovo korištenje u medijske svrhe kako je to jučer napravljeno je ispod razine novinarske etike", odgovorio je Puljak. "Mislite na nas?", "Da."

"Biste li se vi za svoje dijete zauzeli", upitao ga je reporter, no Puljak je rekao "Hvala" i otišao.

"Gospodine Puljak, je li točno da ovdje tete imaju više djece o kojima trebaju brinuti nego što je to standard", nastavio je reporter.

Pročitajte i ovo Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

"Točno je to da ne smijete koristiti djecu s teškoćama u razvoju na onakav način kako ste vi to...", poručio je Puljak na što mu je reporter istaknuo da su se roditelji sami javili. Puljak je na to samo dodao: "To je ispod razine etičke struke."

Na press konferenciju stigla je i gospođa Tea Talović koja se u četvrtak u Dnevniku Nove TV požalila kako za njezino dijete nema mjesta u vrtiću. Gradonačelnik ju je pozvao na razgovor.

"Ništa tu nije bilo konkretno, samo je ponavljao da moram shvatiti da se oni iskreno trude oko djece s poteškoćama i da jednostavno moram čekati. Nisu mu se svidjela pitanja. Ja sam njega pitala zašto je burno reagirao na neka Vaša pitanja jer ja sam u javnost izašla svojevoljno, nemam veze s politikom, političarima, ničim. Izašla sam da me se čuje, moram negdje", istaknula je Talović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.