Vraća se vjetrovito vrijeme, mogući kiša i snijeg: Meteorolog otkrio kada stiže stabilizacija

Malu stanku smo imali od vjetrovitog vremena. Štoviše, vjetar je i okrenuo smjer. No već u utorak vraćaju nam se sjeverac i bura, koji će tijekom dana jačati. Tako će utorak, srijeda i četvrtak biti vrlo vjetroviti. Razlog je velika razlika u tlaku zraka između ciklone koja će se noćas formirati u Sredozemlju i jake anticiklone koja se već nalazi nad Atlantikom.

Na Jadranu će već rano ujutro bura jačati s umjerene na jaku, a pod Velebitom će imati olujne udare. U unutrašnjosti će u početku puhati slab sjeverac, koji će tek nakon 9 sati ojačati na umjeren. Jutro će pritom biti pretežno oblačno i hladno. U Slavoniji i Dalmaciji past će malo kiše, u gorju susnježica i snijeg, dok je najveća vjerojatnost za kraća sunčana razdoblja u Istri i na Primorju. Najniža temperatura u unutrašnjosti bit će između 1 i 4, a na obali od 6 do 8 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti većinom oblačno. Moguća su samo kraća sunčana razdoblja, ponajprije na zapadu, uz granicu sa Slovenijom. Uglavnom će ostati suho, tek ponegdje može pasti malo kiše. Sjeverac će već prijepodne jačati, a to će se nastaviti i rano poslijepodne. Puhat će umjereno do jako, uz udare do 60 kilometara na sat. Maksimalna temperatura bit će između 8 i 10 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu cijeli će dan ostati oblačno i hladno. Povremeno će padati kiša, i prijepodne i poslijepodne, no ne očekuju se veće količine. Bit će biti manje vjetrovito nego na zapadu. Sjeverac će puhati uglavnom slabo do umjereno, ali će svejedno biti hladno, uz dnevnu temperaturu između 7 i 9 stupnjeva.

U Istri, na Primorju i Kvarneru puhati će bura. Bit će jaka do olujna, a navečer će dodatno jačati. Pod Velebitom će imati orkanske udare. Dan će inače biti promjenjivo oblačan i suh, uz moguća sunčana razdoblja, osobito u Istri. Temperatura će poslijepodne biti oko 12 stupnjeva, no zbog bure će se činiti znatno hladnije.

Gorska Hrvatska ostat će potpuno oblačna. Povremeno će padati malo kiše, a mogući su i susnježica te snijeg. I tamo će biti vjetrovito i hladno, uz temperaturu između 2 i 5 Celzijevih stupnjeva te umjeren do jak sjeveroistočnjak.

U Dalmaciji će u utorak biti većinom oblačno i tmurno. Povremeno može pasti malo slabe kiše, češće na jugu. Bura će se tijekom dana širiti na cijelu obalu i jačati. Puhat će umjereno do jako, pa će zbog nje biti prilično hladno. Samo će na krajnjem jugu prolazno puhati jugo i levant. Najviša temperatura bit će oko 13 stupnjeva, a u unutrašnjosti oko 10.

Vrijeme idućih dana

U srijedu i četvrtak na kopnu će biti pretežno oblačno i vjetrovito. Puhat će umjeren do jak sjeverac, uz moguće olujne udare od oko 70 kilometara na sat. Mjestimice može pasti još malo kiše, a u gorju i snijega.

Na obali će sredina tjedna biti umjereno do pretežno oblačna i vrlo vjetrovita. Sunčana razdoblja bit će češća na sjeveru, dok će kiša općenito rijetko padati i uglavnom je moguća na dalmatinskim otocima u srijedu. Posvuda će puhati jaka i olujna bura, a pod Velebitom i orkanska.

U petak će se vrijeme postupno smirivati. Vjetar će slabjeti, a doći će i do djelomičnog razvedravanja, pa će biti toplije i ugodnije. Ipak, ne može se isključiti još malo kiše ni tada, osobito u Slavoniji. Temperatura će u petak ponovno rasti do oko 15 stupnjeva. Na obali će se također razvedravati, bura će polako slabjeti, a temperatura rasti.

Nema, dakle, duljeg predaha od vjetra. Tako će sve do petka ostati vjetrovito i hladno, povremeno uz malo kiše, a u gorju i malo snijega. Ipak, nazire se smirivanje vjetra i zatopljenje, koje bi moglo stići za uskrsni vikend.