Slijedi nestabilno i promjenjivo vrijeme: Meteorolog otkrio gdje će biti potrebni kišobrani

Ponovno na mjestima obilna oborina, na Jadranu uglavnom između 20 i 50 litara po četvornom metru. Najviše na sjevernom dijelu. No, ciklona u Jadranu donijela je i olujno jugo koje je poplavilo rive. Naše oceanografske plutače zabilježile su u srijedu poslijepodne valove juga visine 8 metara. Nestabilno i promjenjivo vrijeme nastavit će se i sljedećih dana. Nekoliko potencijalnih ciklona za redom moglo bi nam donijeti još kiše, pri čemu ona ponovno može biti obilna. Inače, veljača je mjesec na prijelazu godišnjih doba. Iako pripada zimi, u veljači obično ojača ciklonalna aktivnost u Sredozemlju - zbog više sunčeva zračenja odnos zračnih masa nad Europom se mijenja, pa iz tog aspekta promjenjivo, nestabilno vrijeme nije neobično. Ono što jest neobično je ukupna kišovitost cijelog ovog početka godine. S oborinom smo svakako u višku.



Već u četvrtak u noći stiže novi val kiše. Prvo na obalu i otoke. Kiša će biti učestalija ujutro s ulaskom nove ciklone u Jadran. Najveće šanse za obilnu oborinu su na južnom dijelu. U kopnenim krajevima vjetar slab i u početku magla, dok će na Jadranu puhati jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 6, a na moru od 7 do 12 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo, tijekom dana može biti malo kiše, ali provirit će i sunce. Izglednije na sjeveru regije. Dnevna temperatura će biti od 6 do 10 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Malo toplije, ali i sunčanije, osobito u Baranji, tamo su šanse za sunčana razdoblja veće nego u Posavini i na zapadu. Vjetar slab, ponegdje jugoistočni, dnevna temperatura će biti oko 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu veći dio dana će prevladavati oblačno, a povremeno i kišovito. Ipak, češće prijepodne. Kasnije će vjetar na moru okrenuti na sjeverozapadni i buru. Potom može biti i malo sunca. Temperatura će u gorju biti od 4 do 8, a na sjevernom Jadranu 11 ili 12 stupnjeva.



U Dalmaciji će se cijeli dan zadržati promjenjivo i povremeno kišovito, pri čemu se glavnina oborine očekuje prije podneva i to uglavnom južnije od Šibenika i u zaleđu. Potom vjetar okreće na zapadni i sjeverozapadni i kiše će biti manje. Najviša dnevna temperatura oko 13, 14 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Za vikend će biti umjereno do pretežno oblačno, pri čemu će kiše u kopnenom području biti uglavnom u subotu. U nedjelju ujutro magla, potom sunčana razdoblja. U ponedjeljak ponovno promjenjivo i oblačnije. Vjetar uglavnom slab, u ponedjeljak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i istočni. Temperatura se neće značajnije mijenjati, malo viša bit će tijekom vikenda.



I na Jadranu promjenjivo, s najviše sunčanih razdoblja u nedjelju, dok će kiša najučestalija biti u subotu i ponovno u ponedjeljak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugo. U ponedjeljak će jačati istočnjak i bura. Temperatura i na moru bez veće promjene, oko 15 stupnjeva može se očekivati u najtoplijem dijelu dana.



I u sljedećem tjednu izgledno je nekoliko kišnih epizoda. Obilna oborina, da ili ne, još nije sasvim jasno, no nastavit će se pritjecanje vlažnog, nestabilnog zraka i generiranje novih poremećaja na Sredozemlju koji će se onda u manjoj ili većoj mjeri odraziti i na vrijeme u našem području.