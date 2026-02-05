FOTO Dramatični prizori s obale, pune ruke posla za građane i hitne službe: "Ovo su ekstremne situacije"

Od ranog jutra u Kaštelima pune ruke posla imaju žurne i komunalne službe, ali i građani. Saniraju posljedice sinoćnje poplave koja je napravila štete na kućama, poslovnim prostorima i infrastrukturi.

Nešto prije 20 sati jugo je počelo jačati, a u kombinaciji s plimom, riva u Kaštel Novom potpuno je poplavila. Razina mora podigla se i za 70 centimetara više nego inače. U takvim uvjetima nisu puno mogle učiniti ni žurne službe.

Nevrijeme u Dalmaciji - 1 Foto: Vijesti u 17

Vatrogasci su zaprimili više od 200 poziva na intervencije. Posla su imali i ronioci koji su izvlačili potopljenu brodicu. Sanacija i dalje traje pa se šteta još nije ni počela zbrajati.

"Pretežno svaki put kad je jugo ovakvih razmjera dođe do laganih poplavljivanja objekata koji se nalaze uz samu rivu u svih sedam Kaštela. Ovo su ekstremne situacije, mi to volimo u našem vatrogasnom žargonu reć - ne možemo more ispumpavati u more", poručio je vatrogasni zapovjednik Grada Kaštela Darko Maretić.

Nevrijeme u Dalmaciji - 2 Foto: Vijesti u 17

Nevrijeme u Dalmaciji - 4 Foto: Vijesti u 17

Štete ima i u ostalim dijelovima Dalmacije. More se prelijevalo preko riva i šetnica, a problemi su zabilježeni i u Šibeniku i na Pagu.

Poplavljen je i šibenski Dolac gdje je more ušlo u podrume i prizemlja kuća, a more se izlilo i na vodičku rivu.

Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pag, Karlo Bukša rekao je kako su ophodarske službe cesta Zadarske županije odradile jednu intervenciju jer je voda prijetila ulaskom u obiteljske kuće. Materijalne štete nema, more se povuklo, a službe i dalje prate stanje na terenu.

"U protekla 24 sata kada je krenulo nevrijeme popraćeno velikom količinom kiše i dosta jakim jugom, vatrogasci na području Šibensko-kninske županije intervenirali su na svega tri tehničke intervencije uklanjanja grana", rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.