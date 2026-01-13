Idući dani bit će topliji od prosjeka, a za vikend stiže nova promjena: Što nas očekuje otkrio je meteorolog

Klimatološki gledano, zima traje od početka prosinca do kraja veljače, što znači da smp srijedu navečer stigli točno na pola. Iako nam je nedavni val hladnoće stvorio dojam oštre zime, njezin prvi dio zapravo je bio malo topliji od višegodišnjeg prosjeka, ponajviše zahvaljujući stabilnom i blagom prosincu. Sličan trend nastavlja se i na početku druge polovine zime - pred nama je nekoliko toplih dana zbog pritjecanja zraka s jugozapada.

U srijedu će ujutro biti promjenjivo do pretežno oblačno, ali uz tendenciju razvedravanja i sve više sunčanih razdoblja, osobito na kopnu te u Dalmaciji. Na kopnu je rijetko moguća i magla, ponajprije na istoku i sjeveru. Oblačnije ostaje u Lici, Gorskom kotaru i na Kvarneru, gdje će biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na obali jugo. Oba će blago jačati prema podnevu. Jutro će biti još toplije nego u utorak. Najniža temperatura od 0 do 4, a na Jadranu između 7 i 9 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti prevladavajuće sunčano uz promjenjivu naoblaku. Bit će pomalo vjetrovito, ali i toplo. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz najvišu temperaturu oko 10 stupnjeva. Predvečer će vjetar slabjeti i lokalno će se stvarati magla, osobito u Međimurju.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, najviše na zapadu. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, pa će i tamo biti toplije nego posljednjih dana – rano poslijepodne od 6 stupnjeva na istoku do 11 na zapadu.

U Primorju, Gorskom kotaru i Lici bit će pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše, a tek nakratko moguća su i sunčana razdoblja. U Istri promjenjivo oblačno, uz nešto više sunca. Na obali i otocima puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će u gorju biti vjetrovitije, uz umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak. Temperatura će na obali biti između 10 i 14 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici od 7 do 10.

Dalmacija će u srijedu biti promjenjivo oblačna, s više sunca u poslijepodnevnim satima. I tada lokalno može pasti malo kiše, ponajprije u unutrašnjosti koja će biti oblačnija. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će slabjeti prema večeri. Dnevna temperatura bit će između 11 i 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Druga polovina tjedna na kopnu donosi promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Ujutro će mjestimice biti magle, osobito u petak, a povremeno može pasti i malo kiše, najvjerojatnije u subotu. Vjetar će uglavnom biti slab, samo u četvrtak slab do umjeren, a temperatura iznad prosjeka. Jutarnje vrijednosti bit će između 1 i 3 stupnja, a dnevne oko 10, uz blago zahlađenje u subotu.

Na obali će i sljedećih dana puhati jugo, većinom slabo do umjereno. Zbog vlage koju donosi prevladavat će promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će padati kiša, češće i obilnije na sjevernom dijelu, osobito u četvrtak. Jutarnja temperatura bit će oko 10, a najviša dnevna oko 14 stupnjeva. U subotu navečer zapuhat će bura pa će na samom kraju tjedna malo zahladnjeti.

Znači, sljedeća tri dana u cijeloj će Hrvatskoj biti toplija od prosjeka za siječanj. Kiša će biti rijetka pojava i padat će uglavnom na Kvarneru, gdje može biti i obilnija. Za vikend će u unutrašnjosti blago zahladnjeti, dok sljedeći tjedan zasad izgleda promjenjivo, uz veliku vjerojatnost kiše, snijega i novog zahlađenja, ali ne tako izraženog kao posljednjih tjedan dana.