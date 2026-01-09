VIDEO Ovako izgleda dan u najhladnijem gradu u Hrvatskoj: "Do -3 još nekako ide, što je iznad - užas"

Osijek je jutros bio najhladniji grad u Hrvatskoj. Izmjereno je minus 11 Celzijevih stupnjeva. Tijekom dana pala je i najavljena ledena kiša, ali za sada nema problema u prometu.

Iako je zima stegla, Osječani su na nju spremni.



"Snijeg treba, uvijek ga je bilo. Mi smo odrasli sa snijegom. Snijeg je bio puno veći, ovo zapravo nije ništa, ali samo neki nikom ne bude ništa", rekla je Tereza.

Vrijeme u Osijeku - 2 Foto: DNEVNIK.hr

A kako se na vanjskom dijelu osječke tržnice ne bi smrzla domaća hrana, tržnica je za proizvođače otvorila svoja vrata.

"Puno je bolje zbog voća i povrća da budu u toplijem, a i ljudima je lakše kupovati kad je takvo vrijeme, tako da uprava nam je omogućila dok je ovaj val hladnog vremena da budemo u unutarnjem dijelu tržnice. Bude interesantnije, božićna atmosfera još uvijek traje na taj način", komentirao je Borko Ćupić, proizvođač voća.

"Veliki su minusi, meni je najvažnije zbog salate. Salata bi mi se smrzla. Do minus 3 još nekako ide, što je iznad - užas", kaže Vladimir Vranješ, proizvođač povrća.

Ledena kiša koja je najavljivana u popodnevnim satima počela je padati.

"Nadamo se da ta ledena kiša neće postepeno prelaziti u snijeg, jer to nam je prošli put bio problem, ali mi smo jako dobro posolili prometnice, pješačke staze, biciklističke... ta sol je djelovala i nismo imali problema. Međutim, kada bi snijeg počeo intenzivno nakon toga padati, naravno da bi bilo potrebe i za raličenjem. Spremni smo za sve", objasnio je Igor Pandžić, direktor Unikoma.

"Mi smo sad na nekih 300 tona soli, danas nam dolaze nove isporuke i u ponedjeljak. Imamo dovoljno soli za naredne dane", dodao je.

Stariji sugradani spremno su dočekali zimske uvjete.



"Kruh sam baš jutros zamijesila. Da ne moram u trgovinu. Kćerka kad ide s posla zna što mi treba pa poveze. Ali smo se pripremili, sve što trebamo: brašno, šećer, ulje, mast. Sve to namirimo za malo više da ima u kući, svoje piliće smo klali", kaže jedna građanka.

Matea Drmić i Stjepan Zorić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Poljoprivreda i ledena kiša

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić javila je i da u Osijeku nema problema u prometu, kao ni pojačanog pritiska na hitne službe. Snijeg i dalje pada, a prognoza najavljuje da će se tijekom noći i pojačavati.

Hoće li ledena kiša uzrokovati štete na poljoprivredi otkrio je voćar Stjepan Zorić.

"Za sada još nismo zabilježili ozbiljnije štete na nasadima. Ovo je prava zima za poljoprivrednike, za sve poljoprivredne kulture. Došla je baš na vrijeme, sve su voćke u fazi zimskog mirovanja", rekao je Zorić i dodao da je eventualno moguća šteta na mlađim voćkama starima do tri godine koje su nešto osjetljivije.

Matea Drmić i Stjepan Zorić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Stanje mladih voćaka može pogoršati i sunce tijekom dana, odnosno velika oscilacija temperatura između noći i dana, ali voćari već znaju kako ih zaštititi.

"Čak i temperature do minus 25 ne bi trebale naštetiti starijim voćkama, ali to ćemo sve vidjeti", kaže Stjepan Zorić.

Voćare veseli i veličina količina snijega koji je ove godine napadao jer bi to trebalo značiti kraj sušama od kojih voćnjaci godinama pate.

