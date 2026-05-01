Nakon ljetnih temperatura, ipak se vraća promjenjivo vrijeme: Meteorolog donosi detalje

Nakon prolaznog osvježenja, atmosfera se stabilizirala, pa uz sunce koje u naše geografske širine u ovo doba godine već donosi mnogo energije i temperatura polako raste. U subotu ujutro još, tek u gorju može biti slabog mraza, no u danima koji slijede i jutarnja temperatura postaje viša, pa je malo vjerojatno da ćemo se uskoro ponovno približiti Celzijevoj ništici.

Ljeto je sve bliže, dani postaju svijetliji i topliji, a pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka i sljedećih nekoliko dana očekuje nas dosta sunca, dok će temperatura ponegdje prelaziti i 25 stupnjeva.

Novo jutro u većini zemlje bit će sunčano. Poneki oblak više, u unutrašnjosti, poglavito prema istoku. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će u početku puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, no slabjet će i tijekom dana okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom od 3 do 7, u gorju, prije svega u Lici bit će bliže nuli, pa je moguć slab mraz, dok se duž Jadrana očekuje većinom između 9 i 13 stupnjeva.

Sunčano u sjeverozapadnim kopnenim krajevima i poslijepodne. Mjestimice je moguć tek umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura oko 22, 23 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, sredino dana uz promjenjivu naoblaku. Vjetar isto slab, dok će za ranog poslijepodneva ipak biti malo manje toplo nego na zapadu, većinom između 20 i 22 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano: u gorju tijekom dana ponegdje uz dnevni razvoj oblaka. Umjerena i jaka bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorskoj Hrvatskoj između 16 i 19, a na sjevernom Jadranu od 19 do 24 stupnja.

I u Dalmaciji sunčano: poslijepodne, ponajprije u zaleđu uz prolazno umjerenu naoblaku. Prijepodne će puhati bura, a potom sjeverozapadni, na jugu većinom i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u Dalmaciji između 19 i 23 stupnja. More je od 15 do 17, toplije u Dalamciji, skoro na granici za kupanje, no hrabrih kupača već ima.

Prognoza za prvi dio tjedna

Sunčano vrijeme očekuje nas i na samom kraju, posljednjeg dana ovog produljenog vikenda. Tek u ponedjeljak poslijepodne oblaci će se postupno skupljati, pa u utorak, u nestabilnijoj atmosferi bit će moguć i poneki kraći pljusak. Svakim danom sve toplije, u nedjelju 25, u ponedjeljak, uz jugozapadnjak ponegdje i 26 stupnjeva. I jutra će sljedećih dana biti toplija i ugodnija.

I na Jadranu u nedjelju sunčano te ugodno toplo uz sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. U ponedjeljak će zapuhati jugo koje će u utorak pojačati. Početkom tjedna uz južinu postupno i oblačnije, u utorak uglavnom mjestimice i uz malo kiše ili pljusak. S ovim poremećajem koji nam stiže u sljedećem tjednu na moru će biti malo manje toplo.

Nestabilnije dakle, očekujemo sredinom sljedećeg tjedna, poglavito u srijedu kad će biti kiše, no ni u drugoj polovici neće biti posve stabilno. Nakon daška ljeta za vikend te u ponedjeljak, u drugoj polovici tjedna će se vratiti vrijeme primjerenije proljeću i dobu godine.