Poruka Plenkoviću s proslave Praznik rada: "Samo se njegova Vlada drznula to učiniti"

Biciklijada u Karlovcu Na tradicionalnoj 30. Prvosvibanjskoj biciklijadi u Karlovcu sudjelovalo je više od 1000 ljudi.

Tomašević s građanima Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pridružio se obilježavanju Praznika rada u Maksimiru.

Čestitka predsjednika Milanovića Predsjednik Zoran Milanović čestitao je Međunarodni praznik rada, ali i dodao da mu je jasno da mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje. "Kontinuirani rast cijena, a pogotovo zadnjih mjeseci, ozbiljan je, pa i egzistencijalan problem hrvatskim ljudima. Šokantnu inflaciju kakvu godinama ne pamtimo ne može se ignorirati, niti opravdavati samo globalnim uzrocima koji su svakako pridonijeli rastu cijena, ali nisu jedini uzrok", naglasio je Milanović.

Kroflin: "Nisu to Plenkovićevi novci da ih on daje" Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokom obrazovanju Matija Kroflin komentirao je čestitku premijer Andreja Plenkovića povodom Praznika rada. "Kako se premijer hvali povećanjem plaća, podsjetio bih da smo organizirali prosvjede, štrajkove, apelirali da rast mora biti veći od onoga što Vlada nudi. Tako da nije premijer ništa dao, nego smo se mi za to izborili. Na kraju krajeva, nisu to ni njegovi novci da ih on daje. Svaki postotak smo mi od njih vadili kao zube iz čeljusti", poručio je.

Stipić: "To mišljenje je kriminalno" Sindikalist Željko Stipić istaknuo je da je mišljenje Ministarstva rada da radnici nemaju pravo na plaću na dan prosvjeda "kriminalno". "Vlada Andreja Plenkovića napravila je nešto što se niti jedna prije njega nije usudila", napomenuo je te dodao: "Prosvjed je sindikalna aktivnost. Vlada se, u namjeri da smanji broj ljudi na sindikalnom prosvjedu, drznula to dovesti u pitanje."

Stipić: "Prosvjed i Praznik rada su neraskidivo povezani" Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić napomenuo je da su prosvjed i Praznik rada neraskidivo povezani. "Prvi maj bez prosvjeda je kao jelo bez začina, a svi znamo kakvo je to jelo. Moramo se još uvijek boriti za stvari za koje se borimo desetljećima", poručio je. "Nažalost, aktualna vlast želi ugroziti pravo na prosvjed, kao jedno od temeljnih prava radnika i sindikati su im u toj namjeri stali na put", dodao je.

Jović: Govorit ćemo o dvije teme Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, rekao je da su sindikati pokazali kako izgleda borba za veća radnička prava. "Ove godine ćemo ovdje progovoriti o dvije bitne teme. Prva je vezana na ono što se dogodilo prošle godine i da sindikalni prosvjed proglasi nesindikalnom aktivnošću. Druga je tema bitna za sve radnike u javnim službama i sramotnog povećanja osnovice od jedan posto", rekao je.

Moto budnica u Bjelovaru Tradicionalna bjelovarska Moto budnica okupila je danas oko 2000 motorista iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva, koji su u ranim jutarnjim satima prošli kroz 60 gradskih ulica. Okupljanje je započelo u 4 sata ujutro na parkiralištu kod Dvorane europskih prvaka, a kolona je krenula u 5 sati. Zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je uoči manifestacije da Bjelovar na budnicu gleda s ponosom. "Posebno nas veseli činjenica da tijekom svih godina održavanja nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident, što potvrđuje kvalitetnu organizaciju i suradnju s policijom", rekao je Brajdić.

Zagrepčani od jutra stižu u Maksimir Zagrepčani od ranih jutarnjih sati stižu u park Maksimir na tradicionalnu proslavu Međunarodnog praznika rada, gdje je Grad Zagreb za njih pripremio bogat glazbeni i zabavni program te besplatnih 40.000 porcija graha i 30.000 komada štrukli. Proslavi Praznika rada će nazočiti gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet. Građane će u parku Maksimiru također posjetiti ministar rada Alen Ružić i državni tajnik Ivan Vidiš. Više o programu u Maksimiru možete pročitati u tekstu ispod.

Plenkovićeva čestitka Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je Međunarodni praznik rada te zahvalio svim hrvatskim radnicama i radnicima, "čiji predani i požrtvovni rad pokreće gospodarski i društveni napredak koji Hrvatska ostvaruje". "U svim našim politikama posebno se nastojimo skrbiti o kvalitetnijem položaju radnika, njihovim materijalnim pravima, poreznim rasterećenjima i rastu plaća. S ciljem poboljšanja standarda građana, jačanja konkurentnosti i očuvanja socijalne kohezije vodimo kontinuiran dijalog sa sindikatima i poslodavcima", istaknuo je premijer. "U svim mjerama koje poduzimamo u borbi protiv inflatornih pritisaka i posljedica krize glavni prioritet i dalje će nam biti zaštita standarda građana, osobito naših umirovljenika i najranjivijih skupina", dodao je.

Novosel: "Ostala 364 dana borit ćemo se za bolje sutra" Nekadašnje, tradicionalne sindikalne prvosvibanjske proslave u Maksimiru, više nema. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel kaže da su ih sindikati organizirali do prije 20-ak godina, odnosno do 2006./2007. godine u skladu sa financijskim i organizacijskim mogućnostima. "Želimo da se svi radnici, koji će imati sreću da ne rade na Praznik rada, jer će mnogi raditi, provedu sa svojim obiteljima, a da se ostalih 364 dana borimo za veća prava i bolje sutra", poručio je Novosel.