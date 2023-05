Pred nama je vikend koji se može spojiti s Danom državnosti u utorak, a meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja otkriva kakvo će biti vrijeme.

Ako gledamo ukupno sljedeća četiri dana, nekoliko je bitnih informacija koje se izdvajaju.

U prvom redu bit će dosta sunca i bit će toplo. Posebno na Jadranu. Ne i posve stabilno pa će lokalno biti mogućnosti za poneki pljusak i grmljavinu. Svi koji planiraju na more trebaju voditi računa o buri koja na mahove može biti olujna. A detalje donosim u prognozi.

Nastavlja se većinom sunčano i toplo, ali ne i skroz stabilno vrijeme. I sutra ćemo biti u polju visokog tlaka, pod utjecajem ove doista prostrane anticiklone koja zauzima dobar dio Mediterana, centralne i sjeverozapadne Europe.

Nama sa sjevera po rubu te anticiklone pristiže nešto svježiji zrak, dok se po visini nad Balkanom zadržava i nešto vlage pa sve skupa, stvaraju se uvjeti za lokalne pljuskove.



Upravo u takvim uvjetima u noći s petka na subotu i u subotu ujutro, ponajprije u Slavoniji i Baranji može biti pljuskova i grmljavine. Ne mora, ali može. U većem dijelu zemlje sutra će prevladavati sunčano, uz nešto naoblake povremeno u kopnenim krajevima.

Zapuhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura: podno Velebita uglavnom bit će i olujnih udara. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 16, a na Jadranu većinom između 17 i 22 stupnja.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano. Doista mala mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak. Više prema istoku. Vjetar, većinom umjeren, sa sjevera. Temperatura, od 22 do 25 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji, ipak nešto promjenjivije i nestabilnije, u smislu da su šanse za pljuskove i grmljavinu ipak veće. No bit će i sunca. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti od 22 do 25 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, čak i vedro. U gorju pola sunce, pola oblaci. Rijetko uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. U gorju će isto biti vjetrovito, ali ne kao na moru. Najviša dnevna temperatura, oko 20, a na Jadranu između 25 i 28 stupnjeva.



I u Dalmaciji u subotu većinom sunčano, uz dnevni razvoj oblaka uz koji u zaleđu uglavnom i na krajnjem jugu može biti ponekog poslijepodnevnog pljuska praćenog grmljavinom. Puhat će umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura ide i do 29 stupnjeva.

U nedjelju će prevladavati sunčano, a u ponedjeljak i utorak ipak nešto promjenjivije vrijeme. Lokalnih poslijepodnevnih pljuskova može biti u nedjelju u Slavoniji, a početkom tjedna i drugdje, poglavito u utorak. Puhat će uglavnom slab sjeveroistočnjak, a temperatura se neće značajnije mijenjati, zadržat će se ugodno toplo.



Na Jadranu će za vikend prevladavati sunčano, pri čemu su u Dalmaciji u nedjelju mogući lokalni pljuskovi. Od ponedjeljka bit će općenito izgledniji pa ih može biti i na sjevernom Jadranu.

Puhat će slaba do umjerena bura, u poslijepodnevnim satima na srednjem i južnom dijelu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. I na moru će se zadržati toplo, čak i vrlo toplo. I samo more se polako zagrijava pa sve češće mjerimo 20ak stupnjeva.



Od sredine sljedećeg tjedna, po izračunima od petka, čini se stabilnije, sunčano i sve toplije.

