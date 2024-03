Provjerite kakvo vrijeme nas očekuje za vikend u prognozi Darija Brzoje

U polju smo povišenog tlaka, no po visini će se u subotu preko našeg dijela Europe premještati jedna kratka dolina, prizemno u blizini topla fronta, a sve skupa to znači kod nas vlažan i nestabilan zrak te mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak tijekom dana. Upozorenja nema, pa vrijeme prema niti jednom kriteriju sutra ne bi trebalo biti intenzivno, javlja meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Nakon sunčanog dana, oblaci se sa zapada polako već skupljaju pa će jutro u većini krajeva biti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša, ponajprije u središnjim i gorskim predjelima, ali i lokalno na Jadranu. Moguć je i poneki pljusak, no izglednije sredinom dana i u rano poslijepodne. Vjetar uglavnom slab, tek poslijepodne u Dalmaciji do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 4 do 9, a na Jadranu uglavnom između 9 i 12 stupnjeva.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se veći dio dana. Kiše će biti uglavnom prijepodne, a prema večeri naoblaka će se postupno kidati. Bit će manje toplo nego danas uz temperaturu većinom između 13 i 16 stupnjeva.

S druge strane, u Slavoniji i Baranji mjestimična kiša može se očekivati upravo sredinom dana i poslijepodne. Vjetar slab, sjeverozapadni, temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj u subotu promjenjivo oblačno. Kiša mjestimice najčešća isto sredinom dana i u rano poslijepodne kad je na moru moguć poneki grmljavinski pljusak. Potom će se postupno i razvedravati. Bez vjetra te razmjerno toplo za doba godine, u gorju od 10 do 14, a na sjevernom Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.

Dalmaciju također očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom ili poslijepodne ponekim pljuskom i grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 15 i 18 stupnjeva. Prema večeri sa sjevera kidanje naoblake.

Nedjelja će biti sunčanija, uz povremeno umjerenu naoblaku. U ponedjeljak opet više promjenjivo, ponegdje će ponovno biti kiše, prvo poslijepodne u gorju, a prema kraju dana i drugdje u unutrašnjosti. Ni u utorak još neće biti posve stabilno, no najvećim dijelom ipak bez oborine. Vjetar slab do umjeren, u nedjelju sjeverozapadni, a u utorak sjeverni i sjeveroistočni. Razmjerno toplo sve od utorka, kad će ipak malo osvježiti.

I na Jadranu će vrijeme ukupno biti promjenjivo, ali uz dulja sunčana razdoblja. U početku još na krajnjem jugu može pasti poneki lokalni pljusak, jer neće biti posve stabilno. Sljedeće prolazno naoblačenje i mjestimična kiša, moguće i grmljavina stiže na prijelazu s ponedjeljka na utorak. U nedjelju će zapuhati sjeverozapadnjak, a uz obalu ponegdje bura. U ponedjeljak vjetar većinom slab promjenljiva smjera, dok će u utorak zapuhati bura koja će podno Velebita biti jaka. Temperatura zraka se na moru idućih dana neće značajnije mijenjati.

Druga polovica tjedna izgleda dosta slično, vrlo proljetno, promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, tek u petak uz mogućnost za kap kiše, no do vikenda bez ozbiljnije oborine. Premašujemo sredinu ožujka i bez one prave marčane bure, a kamoli tri. Pomalo zabrinjavajuće, nadajmo se da nam vrijeme ne sprema neka iznenađenja za nastavak proljeća.

