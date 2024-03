Ugledna stručnjakinja žestoko po Milanoviću: "Nema nikakve dileme, ali NIKAKVE. Ovo je katastrofa!"

Ugledna ustavna stručnjakinja Sanja Barić u objavi na Facebooku je objasnila zašto se Zoran Milanović ne može kandidirati na izborima dok obnaša dužnost predsjednika Republike. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Situacija je KRAJNJE OZBILJNA!

Nema nikakve dileme, ali NIKAKVE:

1. PRH se NE MOŽE kandidirati na izborima dok obnaša tu dužnost! Položaj PRH je jamac stabilnosti vlasti. Nestranačka osoba. Ne može obnašati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost. Nadstranačka pozicija IZDVOJENA iz stranačke dnevnopolitičke pozicije (uz iznimku nekoliko ovlasti vezanih za vojsku, vanjsku politiku i sigurnosne službe).

2. Ostavku mora podnijeti odmah, planira li doista to što je rekao da planira. Odmah. Danas.

3. Nepodnošenje ostavke, a sudjelovanje na izborima RAVNO JE UDARU NA USTAVNI POREDAK RH!

4. Ustavni sud RH MORA još DANAS, najkasnije SUTRA UJUTRO to jasno i načelno reći kao krajnji jamac ustavnog poretka RH.

Sva daljnja pitanja dolaze poslije.

Prvo pitanje, kada da ostavku, tko ga zamjenjuje? Nema druge nego dosadašnji predsjednik Hrvatskog sabora, ergo, G. Jandroković.

Drugo pitanje, ne bi li se onda izbori za novog PRH trebali odviti prije parlamentarnih? To je dobro rješenje, da, a raspisuje ih Vlada. Ali, što ćemo s činjenicom da su izbori već raspisani? Tko će ih "odpisati"? Nema toga, opet samo Ustavni sud, a to je isto složeno tumačenje.

I što to sve znači za pasivno biračko pravo G. Jandrokovića? Ako on zamjenjuje Milanovića, može li davati mandat čak i ako je njegova stranka u pitanju? A tko će, ako on neće? Onda se valjda ne može ni kandidirati...

Svakako, JASNO je: Zoran Milanović se NE MOŽE KANDIDIRATI NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR DOK OBNAŠA DUŽNOST PREDSJEDNIKA RH! Svatko tko tvrdi drugačije i radi drugačije vrši udar na ustavnopravni poredak RH. To nije i ne može biti odgovor na sve druge zabrinutosti koje smo imali ranije. Ubojstvo ne rješava ranije ubojstvo.

Nema dalje.

Sve u svemu, ustavnopravna katastrofa i krajnji udar na Ustav RH."

