Plenković o kandidaturi predsjednika Milanovića: "Ovako paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu"

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je tijekom govora na skupu HDZ-a komentirao je odluku predsjednika Zorana Milanovića da se kandidira na parlamentarnim izborima.

"Danas smo saznali da će izbori za Hrvatski sabor biti 17. travnja, a 17. travnja je inače Svjetski dan cirkusa. To je važno da znamo što se htjelo učiniti", rekao je.

"Da bi ta cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku, čuli smo da će se Milanović kandidirati na listi SDP-a. Jeste li vidjeli to? To je taj cirkus koji se nastavlja. Mislim da je to sjajno, konačno su maske pale", dodao je.

Pročitajte i ovo Šokantna odluka FOTO/VIDEO Pogledajte obraćanje kojim je Zoran Milanović šokirao Hrvatsku

Nema više, ustvrdio je, dilema da je Milanović iznad politike i da vodi računa o funkcioniranju institucija.

"Do danas smo imali skrivenog lidera oporbe, sad imamo malog kalkulatskog predsjednika, malog kandidata koji misli da neće izgubiti. Svi ćemo mu pokazati da će izgubiti i on i SDP po treći put", najavio je.

Plenković je također rekao da postoje tri jasne poruke koje se sada mogu vidjeti.

"Prvo: opozicija je slaba, SDP je slab, nikad slabiji i znaju da nemaju šanse u srazu s HDZ-om i našim partnerima. Druga politička poruka je očito DORH. Ne može biti ništa drugo nego strah. Ja ne znam od čega i zašto, ali ovako paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu i navrat-nanos čini ovakve poteze", zaključio je.

Pročitajte i ovo društvene mreže "gore" VIDEO Ljudi o Milanovićevoj kandidaturi: "Ljudi moji nije dosta što je Kate nestala, sad još i ovo"

Treća poruka, nada se premijer, nije ključna.

"S obzirom sa svime što se zbiva s demokratskim procesima diljem Europe, baš u vremenu kada se u Rusiji održavaju izbori, nije li možda i ovo pokušaj da se iz Hrvatsku izvuče iz zapadne zajednice, iz Europske unije, iz saveza s Amerikom i da je se pošalje u naručje Rusiji? Je li to upliv u demokratske procese u Hrvatskoj? Ako je, mi to nećemo dopustiti", uskliknuo je.