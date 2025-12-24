Vlasnik kuće na koju je bačena bomba: "Na terasi je više od 200 gelera, unutra su bila i djeca..."

Nepoznati počinitelj bacio je u utorak navečer eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće u Cerskoj ulici u Sesvetama, pri čemu je kuća oštećena, ali nitko nije ozlijeđen, izvijestila je zagrebačka policija.

Eksplozija se dogodila oko 22 sata, a u trenutku detonacije u kući su boravili 52-godišnja vlasnica i ostali članovi obitelji. Ozlijeđenih osoba nije bilo, no na objektu je nastala materijalna šteta, kažu u policiji.

"Normalno da nas je strah, sad ne znamo što će nas dočekati kada otvorimo vrata", ispričao je za 24sata vlasnik kuće u Sesvetama, gdje je sinoć bačena bomba. Vlasnik kuće ispričao im je kako su u trenutku eksplozije u kući bili njegova mama, dvije sestre i četvero djece.

"Malo prije 22 sata su čuli eksploziju. Kada su izašli na terasu, vidjeli su bombu. Odmah smo pozvali policiju. Na terasi je više od 200 gelera, sve je popucalo. Istražitelji će otkriti tko je to napravio. Mogu samo reći da ni s kim od susjeda nismo u svađi. Inspektori su izuzeli dokaze, koje su pronašli. Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio", ispričao je.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i pronašla počinitelja kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.