VIDEO Predsjednik Milanović uputio božićnu čestitku: "Vidim i osjećam podjele, uzajamne optužbe i porast nepovjerenja"

Predsjednik Zoran Milanović uputio je božićnu čestitku. U njoj je apelirao na građane da ne dopuste da podjele u miru ugroze postignutu stabilnost i sigurnost Hrvatske.

Napominje kako su vrijednosti Hrvatske upisane u Ustavu i da ih je svaki pojedinac dužan čuvati. Kaže i kako su hrvatski ljudi znali, a znaju i danas – prepoznati što činiti u takvoj situaciji, a to je brinuti o sebi i svojim interesima te brinuti o budućnosti svoje djece.

Predsjednikovu čestitku prenosimo u cijelosti:

"Drage sugrađanke i sugrađani, Hrvatice i Hrvati u Domovini i širom svijeta, a posebno vi u Bosni i Hercegovini, svima vama želim sretan Božić! Volio bih da vam danas - kao predsjednik Republike i kao vaš sugrađanin – mogu samo poželjeti mirne i radosne božićne blagdane, kao što je to tradicija i običaj u našem narodu i cijelom kršćanskom svijetu već stoljećima.

Ali, vrijeme i svijet u kojemu živimo nisu ni mirni ni radosni. Božić pred nama dočekat ćemo i slaviti u sjeni nikad veće nesigurnosti, sve veće prijetnje nasiljem i ratovima te neizvjesne budućnosti. A posebno me brine to što u takvim nesigurnim i prijetećim globalnim okolnostima i u našoj Domovini vidim i osjećam podjele, uzajamne optužbe i porast nepovjerenja. Moja je prva i glavna obaveza, kao Predsjednika, učiniti sve za sigurnost i stabilnost hrvatskog društva i države.

Učiniti sve da svi hrvatski ljudi – bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru ili političko opredjeljenje – mogu mirno i bezbrižno živjeti, raditi, podizati svoje obitelji i planirati svoju budućnost.

Upravo Božić slavi događaj koji donosi mir među ljude dobre volje, događaj koji obnavlja svijest o važnosti dobrote i uzajamnog poštovanja. Pravi je trenutak da se svi zapitamo: činimo li istinski dobro za svoje obitelji, svoje prijatelje, svoje sunarodnjake, svoju Domovinu? Hrvatska je lijepa, kako to i himna kaže, baš zbog raznolikosti. Ali ne samo prirodnih, već prvenstveno zbog raznolikosti običaja, tradicija i kulture življenja.

Te raznolikosti trajno su i neraskidivo prožete u našoj maloj, ali ponosnoj naciji. A ja sam uvjeren da su je baš te raznolikosti učinile još snažnijom i otpornijom na sve prijetnje.

Povijest nas uči, a posebno ona nedavna, kako je Hrvatska bila najjača kada je bila jedinstvena, bez nepotrebnih podjela i bez međusobnog nepovjerenja.

Ne dopustimo da podjele u miru ugroze postignutu stabilnost i sigurnost Hrvatske.

Vrijednosti naše Republike upisane su u Ustavu. I svaki pojedinac dužan ih je čuvati jer samo tako čuvamo sigurnu, mirnu i demokratsku budućnost Hrvatske.

Pogotovo je to važno danas kada se svjetski poredak dramatično mijenja pred našim očima, kada moć i gola sila postaju pravilo u međunarodnim odnosima i kada se od malih naroda i država traži i očekuje ne samo poslušnost, nego i poslušnost na granici pokornosti.

Hrvatski ljudi znali su – a ja sam siguran da znaju i danas – prepoznati što im je činiti u takvoj situaciji: brinuti o sebi i svojim interesima, brinuti o budućnosti svoje djece, a da pri tome ostanemo dobronamjerni i pošteni prema drugima.

I dok sa zebnjom čekamo dobre vijesti sa svih strana svijeta, iskreno se nadam da će razum i mir pobijediti.

A posebno, i to mi je najveća božićna želja, da će među hrvatskim ljudima prevladati sloga i međusobno razumijevanje. Svim kršćanskim vjernicima i vjernicama od srca želim sretan Božić.

Svima u Hrvatskoj želim da božićne blagdane provedu u miru i sreći, zajedno u radosti sa svojim obiteljima i prijateljima.

Sretan vam Božić i sretna nova godina", piše u priopćenju predsjednika Milanovića povodom Božića.