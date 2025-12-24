Užas u Sesvetama! Netko je bacio eksplozivnu napravu na obiteljsku kuću

U Sesvetama je jučer navečer bačena eksplozivna naprava na terasu obiteljske kuće, no srećom nitko nije ozlijeđen.

Kako je izvijestila policija, incident se dogodio oko 22 sata u Cerskoj ulici, kada je zasad nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu kuće u vlasništvu 52-godišnje žene.

U trenutku eksplozije u kući su se nalazili vlasnica i ostali članovi obitelji. Iako je u eksploziji nastala materijalna šteta na kući, ozlijeđenih osoba nije bilo.

Policija je obavila očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile okolnosti događaja i pronašao počinitelj.