U unutrašnjosti moguć mraz, u Dalmaciji sunce: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

Blaža promjena vremena se nastavlja sa sjevera stiže nova, manja količina hladnog i vlažnog zraka tako da će biti više oblaka, a moguće je i malo kiše. Inače, u prvih devet dana travnja gotovo i da nismo imali oborina što je neuobičajeno za prvi pravi proljetni mjesec.

Ujutro još biti sunca, najviše u Dalmaciji. Dok će nad sjeverni Jadran i unutrašnjost postupno stizati sve više oblaka. Pri tome, malo kiše već prijepodne može pasti u Međimurju.

Rano jutro će u kopnenim krajevima biti prilično hladno, s temperaturom između 0 i 2. Moguć je zato i mraz, dok će na Jadranu biti ugodnije, između 9 i 11 stupnjeva, a i bura će puhati znatno slabije nego danas.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačnije nego ujutro pretežno do potpuno oblačno. Lokalno je moguće i malo slabe kiše, pri čemu je veća vjerojatnost za nju u sjevernijim predjelima. Vjetar će biti slab, a temperatura malo niža nego danas, uglavnom oko 14 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u drugom dijelu dana također pretežno do potpuno oblačno. I ovdje postoji mogućnost za slabu, povremenu kišu, ali kao i na zapadu, ona neće padati svugdje niti se očekuje veća količina. Temperatura će biti oko 14 stupnjeva.

I u Istri, Primorju te Gorskoj Hrvatskoj popodne će biti oblačnije nego jutro. Na obali ipak još može biti sunčanih razdoblja, dok će Gorski kotar i Lika uglavnom biti potpuno oblačni, a moguće je i malo, prolazne kiše.

Jutarnja slaba bura na obali će okrenuti na slabo jugo, uz najvišu temperaturu oko 18. Dok će u gorju biti svježije, ali ne osobito hladno, između 13 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Dalmacija će biti najsunčaniji dio Hrvatske, iako ni ovdje poslijepodne neće biti potpuno vedro. Blago će se naoblačiti sa sjevera, nakon 14 sati. Bura će okrenuti na slabo jugo i jugozapadni vjetar, i dan će biti ugodan uz najvišu temperaturu oko 19 stupnjeva.

Vikend će na kopnu biti djelomice do pretežno sunčan, s promjenjivom naoblakom. Pri tome će više sunca biti u nedjelju nego u subotu. Osjetno će i zatopliti, dnevna temperatura ponovno će biti oko 20, dok će ujutro još ostati svježe i hladno. Zatim početkom sljedećeg tjedna oblačnije, pa je već u ponedjeljak moguće malo kiše. A i dnevna temperatura će se opet blago spustiti.

Na Jadranu će za vikend prevladavati sunčano vrijeme, no jugo će ipak zapuhati već u subotu, a onda će u nedjelju jačati na umjereno do jako, što je, kao i gotovo uvijek Ponedjeljak će tako biti oblačniji, uz još jače jugo i lokalnu kišu. Temperatura će, zbog juga, biti u porastu, tako će ujutro biti između 10 i 15, a danju iznad 20.

Znači, pred velikim dijelom Hrvatske je jedan oblačniji i svježiji petak. Na kopnu može pasti i malo kiše, dok će najviše sunca biti u Dalmaciji. Zatim, za vikend, posvuda sunčanije, uz novi rast temperature, do vrijednosti od oko 20 stupnjeva. Iskoristite vikend negdje vani, nauživajte se sunca, jer će sljedeći tjedan vjerojatno biti promjenjiviji i kišovitiji.