Analitičar o budućnosti NATO-a i Trumpovim prijetnjama: "Europa skupo plaća nostalgiju"

U razgovoru s voditeljima Dnevnika Nove TV analitičar Mate Mijić ocijenio je kako NATO savez više nije ono što je bio.

"Nije ono što je bio kad je Hrvatska stremila ulasku u savez, taj hladnoratovski karakter NATO-a je istekao. Činjenica je da članice NATO-a danas imaju drukčiji diplomatsko-sigurnosni pristup, drukčije ciljeve nego što su ih imale i bojim se da nas u pogledu NATO-a previše vodi neka nostalgija koja je za Europu vrlo skupa. Europa na Trumpa gleda kao na neku sistemsku grešku nakon koje će se, kad on ode, sve vratiti na staro, a neće. Svijet se u zadnjih deset godina značajno promijenio", kazao je Mijić.

Budućnost NATO-a Mijić je označio "trnovitom".

"EU je političko čedo SAD-a kojeg roditelj već dugo želi izbaciti iz kuće. Amerikanci se okreću bilatelarnim odnosima, a ne multilateralnim i Europa će na to morati naći odgovor", kaže Mijić.

Kazao je i kako Trump ipak nije uvučen u rat iako sukob s Iranom više treba Benjaminu Netanyahuu.

"Iluzorno je vjerovati da bi Donald Trump ušao u ovaj rat da ne vidi u njemu neku svoju korist", kaže Mijić.

Smatra da se Iran u ovom sukobu pokazao kao ozbiljna zemlja.

"Iran je ipak pronašao način da pametno odgovori i nađe pregovaračku poziciju koja je solidna i pokazalo se da znaju što rade", zaključio je Mijić i dodao kako će i unutar zemlje doći do sukoba gdje će se vidjeti tko tu zapravo vodi Iran.

O Trumpovim prijetnjama o "brisanju civilizacije", Mijić kaže kako je to njegov stil.

"On voli koristiti te izravne prijetnje, to je Trumpov show. Kad je Obama objavio da je eliminiran Osama bin Laden, objavio je to onako šekspirovski, dok je Trump kad je ubijen čelnik Islamske države rekao da je "krepao kao pseto". Zato ga voli ta radnička baza jer jer direktan, nekada i bezobrazan", objasnio je Mijić.