Zagrebačka uspinjača ponovno vozi - završena revitalizacija jednog od najvažnijih simbola grada

Projekt „Revitalizacija zagrebačke uspinjače“ uspješno je priveden kraju, čime je ovoj jedinstvenoj gradskoj znamenitosti vraćen stari sjaj uz očuvanje njezina povijesnog identiteta i prepoznatljivog izgleda.

Nove kabine izrađene su kao vjerne replike originalnih vagona, a uz obnovljeni izgled donose i suvremene pogodnosti koje vožnju čine ugodnijom, tišom i sigurnijom. Zahvaljujući klimatizacijskom sustavu i novim kotačima koji smanjuju buku i vibracije, vožnja do Gornjeg grada sada je još ugodnije iskustvo - i za Zagrepčane i za brojne turiste koji uspinjaču svake godine doživljavaju kao nezaobilazan dio zagrebačke priče.

Revitalizacija je obuhvatila potpunu obnovu i modernizaciju svih ključnih sustava - pogonskog, upravljačkog i kočionog sustava, kao i nove električne, vodovodne i ostale infrastrukture. Obnovljene su gornja i donja postaja, strojarnica i vijadukt, a uspinjača je dodatno prilagođena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću ugradnjom podiznih platformi, taktilnih površina i sustava za informiranje putnika.

Poseban naglasak stavljen je i na održivost te energetsku učinkovitost. Novi sustavi grijanja i hlađenja temelje se na dizalici topline, čime je značajno smanjena potrošnja energije i utjecaj na okoliš.

Uz očuvanje njezina povijesnog karaktera, dodatno je unaprijeđena i sigurnost putnika. Ugrađeni su moderni sigurnosni i kočioni sustavi te novi pogonski sustav koji omogućuje siguran povratak kabina u postaje čak i u slučaju nestanka električne energije.

Zagrebačka uspinjača posebno mjesto zauzima u identitetu grada. Kao najkraća uspinjača na svijetu namijenjena javnom prijevozu, sa svojih 66 metara dužine i vožnjom koja traje svega 64 sekunde, već više od stoljeća povezuje Donji i Gornji grad te generacije Zagrepčana i njihovih gostiju.

Uspinjaču su, u nazočnosti brojnih uzvanika, sugrađana i uz taktove Zagrebačkog orkestra ZET-a, svečano pustili u pogon gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović te izaslanica predsjednika Vlade, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman.

„Danas je u Zagrebu divan dan, i doslovno i simbolično. Uspinjača je jedan od simbola našega grada i njezino ponovno puštanje u promet posebno će razveseliti i turiste i stanovnike Gornjeg grada, kojima ovim putem zahvaljujem na strpljenju. Posebno nam je važno što je od danas pristup uspinjači olakšan i osobama s invaliditetom. Jedinstvena je jer je najkraća uspinjača na svijetu. Iako je duga svega 66 metara, a vožnja traje tek minutu, Zagrepčani su na svoju uspinjaču s razlogom posebno ponosni”, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović dodao je: „Obnovom smo spojili tradiciju i suvremenu tehnologiju, uz puno poštovanje povijesti Zagrebačke uspinjače. Vjerujem da će građani i posjetitelji ponovno uživati u svakoj novoj vožnji.”

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,2 milijuna eura bez PDV-a, od čega je 5 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije kroz Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027.

Povratkom uspinjače Zagreb nije dobio samo obnovljeno prijevozno sredstvo, već i obnovljeni dio vlastitog identiteta i simbol grada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

