Od petka osjetno hladnije, podno Velebita očekuju se olujni udari bure

Cijeli Uskrsni vikend prati nas najvećim dijelom sunčano i ugodno toplo vrijeme. Dnevna temperatura u mnogim krajevima je preko 20, što uz sve dulji svijetli dio dana i sve okomitije sunčeve zrake u pravilu znači i kratki rukav, za neke i prvo sunčanje, plažu, a iako je more još uvijek hladno, ima i nešto kupača. Najčešće su to ili oni koji se kupaju cijelu godinu, ili stranci, turisti, mahom sa sjevera, a tu i tamo pojavi se netko tko ne može dočekati topli dio godine. Ipak, tek je travanj, trebamo se još malo strpiti, ne samo da more tek izlazi iz svog najhladnijeg razdoblja, što je uglavnom u veljači i ožujku, nego je i vrijeme u travnju još nestalno. Izmjenjuju se topla i hladna razdoblja, pa je par dana gotovo ljeto, a onda opet može zatrebati i jakna. E pa prema kraju ovog tjedna ponovno će biti na koji dan hladnije: oko vikenda su moguće i oborine, a čeka nas i još jedna epizoda bure. Još uvijek smo većinom u stabilnoj atmosferi, pod utjecajem anticiklone, no sljedećih dana će nam prvo po visini početi pritjecati hladniji zrak, a za vikend će se u Genovskom zaljevu generirati i nova ciklona koja će se premještati Tirenskim morem prema jugu. Kišu će donijeti većinom Dalmaciji. No tek od petka nadalje.

U ponedjeljak će većinom prevladavati sunčano. Ujutro, u kopnenom području, i to ponajprije na sjeveru uz promjenjivu naoblaku. Potom prema sredini dana sve vedrije. Vjetar većinom slab, na moru ponegdje malo bure, na krajnjem jugu jugoistočni. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti će biti od 6 do 10, u gorju niža, a na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva.

Većinom sunčano zadržat će se i poslijepodne. Bit će i toplo uz temperaturu od 19 do 23 stupnja. Prema večeri ponovno mjestimice umjerena ili povećana naoblaka. Vjetar slab, tek će navečer zapuhati ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu najveći dio dana će prevladavati sunčano, no ujutro i ponovno navečer može biti nešto naoblake. I ovdje će krajem dana zapuhati vjetar sa sjevera, dok će danju biti toplo uz dnevnu temperaturu oko ili malo iznad 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu isto sunčano. U gorju jedino povremeno uz umjerenu naoblaku, uglavnom ujutro i navečer. Danju će na moru puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u noći na srijedu će zapuhati bura koja će potom jačati i do jutra se proširiti na veći dio obale. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 18 do 21, a na sjevernom Jadranu od 20 do 23 stupnja.

I u Dalmaciji će biti sunčano. Tijekom dana će većinom puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a negdje u noći i ili pred jutro u srijedu već će puhati bura. Najviša dnevna temperatura se očekuje između 20 i 23 stupnja. Temperatura mora je tek 15 stupnjeva, i to ovdje na jugu, a često na Jadranu još uvijek i koji stupanj niža.

U srijedu i u četvrtak u većini krajeva prevladavat će sunčano, u četvrtak u unutrašnjosti uz povremeno umjerenu naoblaku, a vrlo rijetko na krajnjem istoku pri tom i uz mogućnost za malo kiše. U petak nam stiže jače naoblačenje, s oborinama uglavnom u gorju. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni vjetar, koji u srijedu u noći i ujutro na udare lokalno može biti jak. I ono najznačajnije, temperatura će se sniziti, osobito pred vikend. Posebno će noći ponovno postati hladne na neko vrijeme.

I na moru u srijedu i četvrtak pretežno sunčano. U petak nam stiže jače naoblačenje sa zapada. Kiše može biti već prijepodne na sjevernom dijelu, a potom i u Dalmaciji gdje je općenito izglednija. Puhat će slaba i umjerena, u srijedu još ponegdje i jaka bura, podno Velebita uglavnom s olujnim udarima. U petak će okrenuti na jugo. I na moru manje toplo prema vikendu, no pad temperature neće biti izražen kao u kopnenom području.

Inače su amplitude u temperaturi kod promjena vremena slabije izražene na moru nego u unutrašnjosti. Dakle, opet malo hladnije razdoblje je pred nama. Za vikend i promjenjivije, moguće s oborinama. Iskoristite dobro sredinu ovog tjedna.