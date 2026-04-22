Puno kabela i "mrtvih zona" po stanu? Evo kako izbjeći loš signal u sobama i poboljšati kvalitetu kućnog interneta

Spajanje na internet i njegova brzina su se s godinama puno promijenili. Iako je danas uvođenje interneta lakše nego prije, svejedno i dalje redovito nailazimo na probleme. Koristimo ga više nego ikada i očekujemo da prati naše potrebe, što nažalost nije uvijek slučaj.

U moru paketa i opcija koje se nude i obećavaju savršen signal i brzi internet, svejedno se događaju situacije da je Wi-Fi signal u dnevnom boravku odličan, a u sobi se počinje gubiti. A1 Hrvatska sada lansira novitet koji će riješiti najveće probleme kod korištenja i spajanja interneta kod kuće.

SmartOptika je moderan pristup koji će ostaviti u prošlosti probleme sa signalom koji slabi ili nestaje zbog “mrtvih zona”. Bilo da je u pitanju rad od kuće, bavljenje hobijima poput gaminga ili svakodnevno korištenje više uređaja u većim obiteljima, Wi-Fi koji osigurava SmartOptika svakom će korisniku omogućiti stabilnu i jaku pokrivenost.

Također će smanjiti količinu bušenja pri uvođenju interneta u vaš dom. Bit će potrebno samo jedno bušenje i to na ulazu u stan ili kuću. Vezano za to, znači i da nema razvlačenja kabela kroz prostorije čime korisnik dobiva bržu i uredniju instalaciju, kao i uredniji dom.

"Mrtve zone” mogu biti krivac za loš signal

Glavni razlog zašto je signal od interneta u jednoj prostoriji dobar, a u drugoj loš su “mrtve zone”. Krivac za njih često nije sam internet, nego način na koji su prostorije u stanu ili kući raspoređene.

Kada se koristi Wi-Fi mreža, ona funkcionira na način da ruter šalje radio-valove do uređaja koji koristite i na kojem ste na internetu. Kada radio-valovi imaju prepreke, oni teže dolaze do uređaja i uzrokuju slabiji signal u nekim prostorijama. Glavno je pitanje zašto se to događa.

Slab signal kod korištenja interneta Foto: Getty Images

Gubitak signala ili slabljenje signala mogu uzrokovati fizičke prepreke poput primjerice debelih zidova, sam raspored zidova i prostorija ili čak metalna vrata.



Osim toga, razlog mogu biti i loša pozicija rutera te velik broj uređaja koji se spajaju na jednu Wi-Fi mrežu.

Mnogi će u takvim situacijama posegnuti za improviziranim rješenjima koja često uključuju dodatne kabele i nered.

Instalacija koja ne zahtijeva bušenje zidova i gomilu kabela

Postavljanje fiksnog interneta ili dodatnih opcija za pojačavanje signala često podrazumijeva i razvlačenje kablova kroz prostorije, kao i dodatno bušenje po zidovima. Osim što će se tako uništiti estetika prostora i dovesti do novih problema kako sve te kablove sakriti, može stvoriti i nezgodne situacije za one koji imaju kućne ljubimce koji vole grickati žice.

Bušenje rupe u zidu Foto: Getty Images

Problem se javlja i za podstanare kojima stanodavci ne dopuštaju dodatna bušenja po zidovima.

Umjesto traženja rješenja kako kabele sakriti ili uklopiti u prostor bez da smetaju u svakodnevnom životu, SmartOptika je novo rješenje koje će pomoći.

Novi model instalacije po prvi put na našem tržištu

A1 Hrvatska se izdvojio kao jedini operater na tržištu koji donosi ovaj novi model instalacije fiksnog interneta. SmartOptika će riješiti sve ranije spomenute probleme i učiniti korištenje interneta boljim i manje stresnim iskustvom. Idealno je to rješenje koje prati tempo modernog doma i modernih potreba.