Užas u središnjoj Hrvatskoj: Otac tukao maloljetnu kćer mlatilicom za muhe

Muškarac (42) proglašen je krivim za nanošenje tjelesne ozljede na štetu vlastitog maloljetnog djeteta, a Općinski sud u Bjelovaru ovih ga je dana osudio na godinu dana uvjetnog zatvora.

Prema nepravomoćnoj presudi, okrivljeni je u dvorištu obiteljske kuće uzeo mlatilicu za muhe te njome udarao kćer po donjem dijelu leđa.

Uslijed udaraca dijete je zadobilo tjelesnu ozljedu u obliku krvnog podljeva na leđima javlja Bjelovar.live.

Prema izrečenoj sankciji, osuđeni u roku od dvije godine ne smije počiniti novo kazneno djelo, u protivnom će uvjetna kazna biti opozvana i morat će na izdržavanje zatvorske kazne.

Također je dužan podmiriti troškove medicinskog vještačenja.