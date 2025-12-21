Mnogi rade istu grešku: Policija otkrila uzrok velikog požara OPG-a u Ivanovom Selu

Policija Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske nakon provedenog očevida izvijestila je o uzroku požara na obiteljskom-poljoprivrednom gospodarstvu u Ivanovom Selu koji je prouzročio veliku materijalnu štetu.

Požar na OPG-u u Praškoj ulici u vlasništvu 65-godišnje mještanke je izbio u subotu oko 16:30 sati. Vatra je buknula na građevinskom objektu u sklopu kojeg se nalaze staja, štagalj i garaže.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici JVP Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo širenje.

Grubišno polje - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Očevidom, koji su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja, utvrđeno je da je do požara došlo zbog nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije (produžni kabeli uključeni jedan u drugi), uslijed čijeg kvara je došlo do zapaljenja, nakon čega se vatra proširila na sijeno i slamu, a potom i na ostale objekte.

Grubišno polje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Prema izjavi vlasnice, u objektima su se nalazile bale slame i sijena, poljoprivredni priključci i alat, domaće životinje, osobno vozilo te dva traktora, koji su u potpunosti izgorjeli.

Grubišno polje - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba.