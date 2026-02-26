Tvrtka koja je hranila stotine obitelji u kolapsu: "Umjesto da ja hranim oca, on hrani mene"

Slobodan i Fikret donedavno su bili kolege u nekad uspješnoj tvornici namještaja Drvna industrija Klana. Tvornica koja je nekada zapošljavala više od 350 radnika, danas ih ima manje od stotinu. Računi su joj u blokadi od siječnja.

U međuvremenu, Fikret je dao otkaz, a Slobodan novac posuđivao od oca umirovljenika. "To je žalosno, da otac, penzioner mora posuđivati sinu. Umjesto da ja njega hranim, on mene hrani."

Slobodan Momčilović Foto: Provjereno

Plaću za kolovoz radnici su dobili 31. listopada, a za rujan 30. prosinca. Božić su dočekali s tri neisplaćene plaće. No, ipak radno.

Brige oko računa i režija Fikretu su obilježavale svakodnevicu. "Hoće me sutra zvati banka, svaki dan zovu. Hoće li mi sutra doći isključiti struju, hoće li mi sutra doći isključiti vodu. Hoću li imati za kupiti hranu."

Kada je plaća napokon sjela, veselje nije dugo trajalo.

Fikret Mujčinović i Slobodan Momčilović Foto: Provjereno

"Na računu mi je ostalo 120 eura. Banka mi je skinula svoje potraživanje. Automatski mi je skinula i ostalo mi je 120 eura. A tih 120 eura mi je ostalo da platim vodu, struju... Onda sam gledao što ću platiti", prepričao je Fikret.

Direktor: "Vlasnik u Italiji je otišao u stečaj"

Što na sve kaže direktor tvornice Miladin Marković provjerila je reporterka Provjerenog Barbara Majstorović koja ga je potražila na radnom mjestu. No, on je odbio sići i poručio da će nazvati sljedeći dan.

Prije nekoliko godina Marković je tvrdio da bi, ako bi plaće kasnile 15 dana, od srama podnio ostavku. Kako je i obećao, nazvao je i dao telefonsku izjavu te se osvrnuo na svoje tvrdnje iz 2018. godine.

"Pa jesam ponudio, samo ne mogu ponuditi jer naš vlasnik u Italiji je otišao u stečaj prije dvije godine i to je jedan od razloga zašto imamo problema u poslovanju jer nam je tamo ostao i dio sredstava", poručio je Marković.

Dodao je i kako situacija nije tako loša kako se čini: "Prosječna plaća u tvornici je negdje oko 1150 eura. Iznad je prosjeka branše".

Slobodan tvrdi da je 11 godina bio na minimalcu. "Na minimalcu od minimalca. I minimalac se nikad ne bi dizao dok nije država dizala minimalac kod ovog poslodavca. To znači da smo radili za onu najmanju plaću što se mogla zakonski davati radniku", prepričava.

Dodaje da tvrtka nema struje, a dio radnika i dalje radi. "Struju rješavamo sa HEP-om, i sad tražimo rješenje da vratimo struju i da možemo normalno raditi", dodaje.

Dio plaća isplatila Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Plaće za listopad, studeni i prosinac radnici su dobili od Agencije za osiguranje radničkih tražbina (AORT). Ukupno je isplaćeno 328.326,39 eura. Ali taj iznos tvornica mora vratiti.

Sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina, AORT nakon izvršene isplate poziva poslodavca da u roku od sedam dana izvrši povrat isplaćenih sredstava u državni proračun. Ako poslodavac to ne učini, Agencija podnosi zahtjev za izravnu naplatu putem Financijske agencije.

Provjereno: Radnici Klana - 6 Foto: Provjereno

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, radnici ostvaruju prava sukladno zakonu.

Fikret je u to je vrijeme bio na dugotrajnom bolovanju. U navedenom slučaju poslodavac obračunava i isplaćuje naknadu radniku, a HZZO refundira isplaćeni iznos u roku od 30 dana.

Kako poslodavac nije isplaćivao plaće, a nije bio u blokadi dulje od 60 dana, ni on nije dobivao novac jer AORT isplaćuje plaće koje su bile na teret poslodavca. Kad je riječ o dugotrajnom bolovanju naknade se isplaćuju na teret HZZO-a, tako da ih AORT ne isplaćuje.

"Znao sam po čitav dan čekati da mi to kucne, da će biti neka uplata. Kad vam to pričam, ja se sad ježim od toga, od tog straha", prepričava Firekt.

Osim svih pobrojanih, tvrtka ima i dugovanje prema općini Klana.

"Ta su dugovanja najvećim dijelom nastala s osnova neplaćanja komunalne naknade. U okviru mjera oko naplate tih dugovanja, pri čemu se vodilo računa o zakonskim obvezama i mogućnostima Općine Klana, ali isto tako i poslovnim poteškoćama u kojima se ta tvrtka nalazi, posebno imajući u vidu njezine zaposlenike koje se nije željelo dodatno ugroziti, DI Klana omogućena je obročna otplata predmetnog dugovanja".

U međuvremenu je tvornicu posjetio i Državni inspektorat.

Cijelu priču o tvornici i njezinim radnicima pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Barbare Majstorović: