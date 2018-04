Ispunjenje predizbornog obećanja Vlade - onog o pomoći blokiranim građanima - nailazi na prepreke. Dok stručnjaci upozoravaju da je prijedlog zakona kojim se otpisuje dug protuustavan, ne prestaju stizati ni kritike da takvo rješenje nije pošteno prema građanima koji uredno podmiruju svoje obveze.

Zagrepčanka Ina Tomljanović Dujić kazala je reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović kako je imala svoj obrt i to ju je, veli, dovelo do dugova i ovrha. "Imala sam jednu ovrhu, 8 i pol tisuća, koja je, kad sam je platila, došla do 24 i pol tisuće. To vam je jedna trećina taj dug bio", kaže ona.

Nije joj sporan dug nego popratni troškovi. Otpis 10 tisuća kuna duga koji priprema država, kaže, neće joj pomoći. "To bi bio, mogla bih reći, dobar početak da je napravljeno prije 2 godine. Sada je skoro smiješno. Znači, evo mi sad nešto radimo, ali to su mrvice."

A upravo je niz zatvaranja obrta, pri čemu dug prelazi na vlasnika, i doveo do porasta ukupnog duga blokiranih građana. Najviše ih duguje bankama i drugim financijskim institucijama - gotovo 50 posto od ukupnog duga. Na dug prema državi otpada 11 posto, a na teleoperatere oko 3 posto.

Vlada želi da dug otpišu i banke i teleoperateri, nudi im porezne olakšice: za otpis do 10 tisuća kuna na taj iznos ne bi morali plaćati porez. Vjerovnici čekaju konkretne poteze. Na otpis se pozivaju županije, gradovi i općine, no ustavni stručnjak upozorava - to je protuustavno.

"U Ustavu jasno stoji da jedinice lokalne i regionalne samouprave, dakle, općine, gradovi, županije, samostalno raspolažu prihodima koje one stječu obavljanjima poslova iz svog samoupravnog djelokruga", kaže Mato Palić.

Upozorava i da neselektivan otpis duga ne bi bio u redu prema onima koji redovito plaćaju svoje obveze. "Ne mogu se svi dužnici strpati potpuno u isti koš. Jedinicama lokalne i regionalne samouprave bi trebalo prepustiti da one same provedu takvu jednu namjeru Vlade da olakša financijsku situaciju", ističe on.

Građani su podijeljenih mišljenja pa kažu kako je to nepošteno, jer "ja sam dužan 10, vi 11, vi vraćate, a ja ne vraćam", "za one koji su blokirani njima dobro, a nije dobro prema nama koji smo redovno plaćali svoje režije", "nema tu reda kad država nije uređena".

Na kritike je nailazila i SDP-ova Vlada s jednokratnom mjerom otpisa duga. Milanka Opačić sad kaže - to je bilo za socijalno najugroženije. "Permanentno otpisivanje dugova šalje lošu poruku onima koji jako teško žive, ali koji uredno plaćaju režije i sva svoja davanja", rekla je Milanka Opačić. Aktualni ministar financija Zdravko Marić tek poručuje - riječ je o prijedlogu, ništa još nije konačno.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr