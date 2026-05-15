Nastavlja se trakavica oko Ustavnog suda: Tri člana nisu izabrana, prijeti blokada?

Sudačka toga još će pričekati na vješalici novog vlasnika. Nema ni sjednica. Tri su nepopunjena mjesta na Ustavnom sudu, a preostalih 10 sudaca nisu se uspjeli dogovoriti niti formirati vijeća potrebna za donošenje odluka. Zapelo je i u Saboru.

Trojica kandidata za ustavne suce nisu dobili potrebnu podršku 101-og zastupnika. Kreće sve ispočetka.

Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković”, istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.

Šef HDZ-a im nije ostao dužan.

"Ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo!, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Ja nemam u biti više nikakvih očekivanja što se toga tiče hrvatska javnost mora znati Ustavni sud praktički više ne postoji”, rekao je Andrej Plenković.

Problem se ne rješava više od mjesec dana od kada je istekao produljeni mandat trojici ustavnih sudaca - Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu. Ustavni stručnjak upućuje - odgovornost je na zastupnicima. Više u prilogu Josipe Krajinović.