Ustavni sud paraliziran, tisuće tužbi skuplja prašinu: "Odgovor čekam već 10 godina"

Tko čeka - taj se načeka! Jedino je to što može reći profesor Džeba, koji je od Ustavnog suda tražio da kaže - može li država narediti ugradnju razdjelnika? Odgovora nema - punih 10 godina.

"Nisam nikad dobio odgovor. Vlada je na zahtjev Ustavnog suda o tome raspravljala na zatvorenoj sjednici Vlade 2017. i od tada nema nikakvog glasa" rekao je podnositelj ustavne tužbe Ivica Džeba.

Pa će razdjelnici - od iduće godine biti obveza baš na svakom radijatoru. Spriječiti to sada može - samo Ustavni sud. Baš kao što je tisućama osoba s invaliditetom - jednom odlukom - itekako utjecao na živote. Prije pola godine sud je ukinuo Piletićev zakon o osobnoj asistenciji - a oštećeni dobili prava koja im je zakon uskratio.

"Ustavni sud vam je u principu to je zadnja slamka spasa od države i bezobrazluka države. U biti zadnji korektiv države je Ustavni sud protiv kojeg država ne može reći - ne", kazala je Lidija Blažević iz udruge Sjena.

Od prava osoba s teškoćama, inkluzivnog dodatka, razdjelnika, do ideoloških pitanja poput pobačaja - ili prava predsjednika Milanovića da ide u izbornu utrku.

"Dobar dan. Jesam prekršio sad odluku Ustavnog suda? S dobar dan?" upitao je Zoran Milanović u ožujku 2024.

No trenutačno - umjesto 13, na stolcima sjedi samo 10 sudaca. Neslužbeni podaci kažu kako ih neriješeno čeka oko 5600 ustavnih tužbi i stotinjak zahtjeva za ocjenu ustavnosti.

"Mi ćemo morati puno više razgovarati, pokušavati postići kompromis", rekao je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.

Već produživani mandati troje sudaca istekli su prije 34 dana. Vijeća se ne sastaju, pa nema ni odluka. U tom periodu, kažu nam dobro upućeni, moglo se riješiti između 80 i 100 ustavnih tužbi. I još njih 200 - odbaciti. Za to vrijeme - oporba i vladajući i dalje prebacuju lopticu...

"Ovog puta je očito bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ", rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Na pitanje osjeća li on na neki način odgovornost za debakl izbora ustavnih sudaca, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara: "Ne. Nimalo. Dakle Ustavni sud može raditi normalno, oni moraju sada se i sami izdići iz određene razine da pokažu da su neovisni. Oni funkcioniraju. Oni mogu funkcionirati. Odgovornost je isključivo na čovjeku koji je kontaminirao proces, a to je Andrej Plenković".

I tako - dok se ne dogovore. Ivica s početka priče odgovor na tužbu staru 10 godina ionako ne očekuje. Priprema - novu.