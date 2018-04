Hrvatska povijest pamti epizodu kada je Vlada otpisala dug, a oni koji su bili dužni - ponovno zapali u dugovanje. No, povijest se ponavlja pa će tako blokiranima, 10 tisuća kuna svojih potraživanja - država automatski otpisati, a na to, poreznom olakšicom, potiče i druge. To je prvi prijedlog za pomoć blokiranima koji je u petak predstavila Vlada. Ima ih još. No, jesu li te olakšice pljuska urednim platišama?

Niste platili račun za vodu i struju, u blokadi ste, država će vam otpisati - do 10 tisuća kuna. Kriterija za oprost nema. 160 tisuća građana - dužno je za mobitel. Pa država stimulira telekome i banke poreznom olakšicom, da učine isto što i ona, otpišu dug.

''Teško je reći koliko je građana ne svojom krivnjom ušao u blokadu, u odnose na one koji su bili malo slobodniji i liberalniji u svojim odlukama'', rekao je Zdravko Marić, ministar financija.

Ako i vi odlučite biti liberalniji, iz Vlade ipak kažu - obveze se moraju plaćati. ''Samo tako možemo osigurati uredno funkcioniranje procedura naplate i normalno poslovanje ili zaduživanje, bez poštivanja tih načela nema vladavine prava'', rekao je premijer Andrej Plenković.

Pravo na otpis - bit će jednokratna mjera. I trebala bi zahvatiti oko 11 tisuća građana. Drugi je prijedlog ograničavanje ovrhe. Nakon tri godine, uz uvjet da posljednjih šest mjeseci nije bilo naplate, ovrha prestaje. No, ne i dug.

''Odblokirala bi se oko 71 tisuća građana. Njihov dug ne prestaje, ali iznos duga će se smanjiti za 32 milijarde kuna'', otkriva Marić.

Stečaj potrošača, bit će jednostavniji. Uvjet je glavnica do 20 tisuća kuna i tri godine blokiran račun, a stečaj se pokreće po službenoj dužnosti. ''S tim da će građanin moći prigovoriti i reći da to ne želi, ako on to ne želi mi u taj postupak nećemo ići mimo njegove volje'', pojašnjava Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Predvidjeli su dvije vrste postupka: kada potrošač nema i ima imovinu. Blokirani cijene napor Vlade, ali predlažu i svoje mjere.

''Naše su mjere duboko sustavne, ustavne i državničke, ove su mjere set lijepih želja. No do konkretnog je još daleko'', kaže Miriam Kervatin iz udruge Blokirani.

Jer slijedi saborska procedura. Vladini bi prijedlozi trebali biti izglasani do ljetne stanke, no nesumnjivo da će dug građana do tada još rasti. samo u mjesec dana se povećao za 240 milijuna kuna. I sada iznosi više od 43 milijarde kuna.





