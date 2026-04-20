USKOK upao u Odbojkaški savez

USKOK i policija provjeravaju transakcije između Hrvatskog odbojkaškog saveza i male tvrtke Manavi Consulting u kojoj je prokurist poduzetnik Andrija Kević, neslužbeno je potvrđeno za 24sata.

Kako su ranije pisali, Odbojkaški savez je u posljednje dvije godine platio toj tvrtki 30 posto provizije za navodno posredovanje za sponzorstvo s Hrvatskom poštom. Od 300.000 eura koje su dobili od Hrvatske pošte, Hrvatski odbojkaški savez je Manaviju proslijedio 112.500 eura. HOS na to plaća i PDV.

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je objavio i račun od prošle godine kojim je to plaćeno.

Postoji sumnja da bi se moglo raditi o fiktivnom poslu jer je Hrvatska pošta za 24sata odgovorila da nikakvih posrednika nije bilo u sklapanju ugovora o sponzorstvu s HOS-om.