Što stoji iza prepolovljenih isporuka goriva? Situacija je kritična: "Ljudi su odmah skočili, panika se stvorila..."

U Konavlima na Grudi ne da nema gužve, nego uopće nema kupaca. O čemu se radi? Na benzinskoj crpki ograničili prodaju goriva, dakle dizela na 2000 litara na dan i benzina na 800 litara na dan. Kada dođe do te granice, više ovdje ne prodaju gorivo.

Uzrok ovakve odluke leži u naglo povećanoj potražnji, ali i smanjenim isporukama. Naime, došlo je do povećane potražnje, ljudi su dolazili doslovno s kanistrima i htjeli kupiti po nekoliko stotina litara jer su shvatili da će možda doći do nestašice goriva, pa su ovi odlučili uvesti ovakvo ograničenje.

Direktor komercijalnih poslova tvrtke koja upravlja privatnim crpkama navodi kako distributeri više ne mogu jamčiti uobičajenu dinamiku opskrbe. U proteklom su tjednu primili čak 50 posto manje goriva od planiranog.

"Ljudi su odmah svi skočili i odmah bi 100 litara, 200, bidone, što je razumljivo, panika se stvorila nepotrebna. Mi nemamo informacija, distributeri goriva nisu nam uopće... nekih 50 posto su manje poslali", pojašnjava Emilija Zlokar, voditeljica poslovnice.

"Ljudi traže na drugoj pumpi, pa su čuli da nema ni u Čilipima", govori Lara Poljanić iz Bokarica.

Situacija je bila posebno kritična jutros na crpki u Čilipima, gdje dizela uopće nije bilo. Dizel se nije mogao kupiti nigdje u krugu od 30 kilometara, pa su ljudi morali ići prema Župi dubrovačkoj. U poslijepodnevnim satima je dizelsko gorivo ipak stiglo na tu Ininu crpku, pa su sada tamo povećane gužve jer svi žele iskoristiti trenutak i kupiti gorivo po povoljnijim cijenama.

Iz Ine poručuju kako je njihova distribucija stabilna te da će eventualne probleme na specifičnim lokacijama rješavati u hodu, no distributeri na terenu i dalje izražavaju nesigurnost oko toga što donosi idući tjedan.