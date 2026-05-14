Uhićena vlasnica iz kuće strave na Učki!

Opatijska policija prijavila je 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje na kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, nakon što je na imanju na Učki pronađen velik broj zanemarenih pasa i mačaka.

Kriminalističkim istraživanjem, koje su opatijski policajci proveli zajedno sa Službom općeg kriminaliteta PU primorsko-goranske, utvrđeno je da je osumnjičena tijekom posljednjih deset godina zajedno s izvanbračnim partnerom, koji je nedavno preminuo, držala oko 80 pasa i mački bez osnovnih uvjeta za život.

Životinje su, prema navodima policije, bile bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći, zbog čega su trpjele bol, ozljede i strah.

Sve je otkriveno nakon dojave veterinarskih djelatnika prije tri dana. S imanja na Učki oduzeto je više od 47 pasa i šest mačaka, koji su potom smješteni u sklonište za napuštene životinje.

Na imanju su pronađene i brojne lešine životinja za koje se sumnja da su uginule zbog neadekvatne skrbi i pothranjenosti.

Protiv 76-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršenog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku.