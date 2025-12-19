Udruga Sjena podsjeća Plenkovićevu Vladu: "Odluke Ustavnog suda ne analiziraju se – one se poštuju i provode"

Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom SJENA reagirala je na priopćenje Vlade nakon što je Ustavni sud ukinuo ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Iz Udruge upozoravaju da Vladine poruke pokazuju neozbiljan pristup i umanjivanje ustavnih obveza.

"Odluke Ustavnog suda ne analiziraju se – one se poštuju i provode. Ustavni sud nije savjetodavno tijelo Vlade, nego najviše tijelo zaštite ustavnosti, čije su odluke obvezujuće za sva tijela vlasti", poručuju iz Sjene.

Iz Udruge ističu da bi zabrinutost Vlade trebala biti usmjerena na činjenicu da je velik broj osoba s invaliditetom godinama bio diskriminiran temeljem zakona koji je sada, jednoglasnom odlukom Ustavnog suda, proglašen neustavnim.

"Jednoglasnost odluke posebno je snažna poruka, ne radi se o nijansama, nego o teškoj i sustavnoj povredi temeljnih ljudskih prava", naglašavaju.

Dodaju kako se u Hrvatskoj svi, i građani i Vlada, moraju držati Ustava.

"Ustav nije politički dokument koji se tumači prema dnevnim potrebama, nego temeljna zaštita dostojanstva svakog čovjeka. Osobe s invaliditetom nisu kolateralna šteta loših politika niti skupina čija se prava mogu odgađati ili uvjetovati kapacitetima sustava", kažu.

Iz Udruge ističu da ovo nije politički sukob, već glas obitelji koje štite svoju djecu.

"Ovo nije ideologija. Ovo je domoljublje bez fige u džepu – domoljublje koje ne traži povlastice, nego poštivanje Ustava i jednakost pred zakonom", poručuju.

Sjena je također spremna pomoći Vladi u izradi zakonskih izmjena kako bi se donio ustavan, pravedan i provediv zakon.

"Ako je zbunjenost stvarna, a ne politički manevar, vrijeme je da se u proces uključe oni koji godinama upozoravaju na nepravde i koji žive posljedice loših zakona", navode.

Za kraj su poručili kako odluka Ustavnog suda nije problem koji treba analizirati, nego da je to opomena i prilika da se krene raditi u skladu s Ustavom RH.