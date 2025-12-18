Savezi osoba s invaliditetom: "Asistenata je već premalo, nova odluka će to pogoršati"

Iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) ocijenili su u četvrtak da će odluka Ustavnog suda o osobnoj asistenciji "dovesti do preklapanja usluga na štetu osoba s invaliditetom" koje imaju potrebu za najvećim opsegom podrške.

SOIH, koji je sudjelovao u pisanju Zakona o osobnoj asistenciji, a nastavno na odluku Ustavnog suda o neustavnosti dijela članaka iz tog zakona, izrazio je zabrinutost da će se proširenjem broja korisnika dodatno smanjiti dostupnost osobnih asistenata, "kojih je i sada nedovoljno".

Posljedice će, kako kažu, najviše osjetiti stariji korisnici s teškim invaliditetom "zbog micanja dobne granice od 18 godina" koja postoji u većini država članice Europske unije – njih 17 od 25 država članica. U osam država članica osobna asistencija uključuje djecu, odnosno mlađe od 18 godina, no u većini tih zemalja ne postoji institut roditelj njegovatelja/njegovatelja, dodali su.

"Micanjem dobne granice krše se principi neovisnog življenja koje je uspostavila europska krovna organizacija vezana za osobnu asistenciju i sprečavanje deinstitucionalizacije (Europska mreža neovisnog življenja - ENIL), a koja osobnu asistenciju zamišlja kao pomoć prema potrebama korisnika koji su punoljetni i koji sami određuju opseg i smjer pomoći koja im je potrebna.

U tom smislu, osobni asistent ne preuzima ulogu odgajatelja, skrbnika, terapeuta ili zdravstvenog radnika nego djeluje isključivo prema uputama korisnika, čime se naglašava autonomija i samoodređenje osobe s invaliditetom", istaknuli su iz SOIH-a.

Napomenuli su i da, imajući na umu tu razliku između osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, djeca u teškoćama u razvoju u Hrvatskoj "imaju na raspolaganju" usluge pomoćnika u nastavi, roditelj njegovatelj i njegovatelj, usluge boravka i uslugu odmora od skrbi, uz inkluzivni dodatak kao pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

"Odlukom Ustavnog suda, koja raspoznavanje djece i maloljetnih osoba od odraslih naziva diskriminatornom, dolazi do situacije da će djeca s teškoćama u razvoju, povrh niza usluga na koje imaju pravo, imati i osobnog asistenta za kojeg je upitno što će raditi tijekom razdoblja kojeg se koristi primjerice pomoćnik u nastavi, usluga boravka i sl.", naveli su iz SOIH-a.

Iz SOIH-a također kažu da su svjesni činjenice da "niti jedan zakon nije savršen u svojoj prvoj verziji" te su pozdravili najavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da se početkom 2026. provede evaluacija usluge iz perspektive svih dionika, "uz molbu da se zastupaju rješenja održivog sustava usluge osobne asistencije za korisnike svih dobnih skupina".